Ficção científica com Jamie Dornan e Anthony Mackie está de volta à Netflix

Aaron Moorhead e Justin Benson são amigos próximos e parceiros criativos que colaboram em diversas produções cinematográficas. Entre os projetos que precederam “Synchronic” estão “Resolution”, “Primavera” e “O Culto”. O filme “Synchronic”, lançado em 2019, é protagonizado por Anthony Mackie e Jamie Dornan, que interpretam Steve e Dennis, respectivamente. Esses personagens, assim como seus criadores, são melhores amigos e trabalham juntos como paramédicos em Nova Orleans, enfrentando as tragédias diárias que ocorrem na cidade.

A história toma um rumo inesperado quando uma nova droga sintética chamada Synchronic se torna popular entre os jovens, resultando em incidentes cada vez mais estranhos e alarmantes. Casos como o de um jovem morto com uma espada no peito, uma mulher que sofre combustão espontânea em um parque de diversões e outra que é picada por uma cobra em um hotel ilustram os efeitos bizarros da substância. Intrigado e preocupado, Steve decide investigar mais a fundo.

A narrativa se intensifica quando Steve, após ser diagnosticado com uma doença grave e descobrir o desaparecimento de Brianna (Ally Ioannides), filha de Dennis, resolve experimentar a droga. Ele quer entender o que realmente acontece com os usuários de Synchronic e descobrir o paradeiro da filha de seu amigo. Em seus testes, Steve descobre que a droga permite aos usuários viajar no tempo, embora a época e o lugar não sejam controláveis, dependendo do local onde a substância é ingerida. Essas viagens temporais lançam as pessoas em situações e locais perigosos e imprevisíveis.

Moorhead e Benson exploram a ideia de uma ‘bad trip’ de maneira literal, fazendo com que seus personagens realmente vivenciem experiências terríveis sob o efeito da droga. Apesar de algumas cenas engraçadas, o filme é predominantemente um drama com elementos de ficção científica, focando nas histórias pessoais dos personagens.

O roteiro é assinado por Benson, enquanto Moorhead cuida da fotografia, ambos atuando como diretores. A produção, descrita como uma jornada, tem potencial para ser um sci-fi profundo, mas permanece na superfície do drama e não se aprofunda nos efeitos da droga. O filme traz inspirações claras de “De Volta Para o Futuro” de Robert Zemeckis e “Efeito Borboleta” de Eric Bress e J. Mackye Gruber.

A abordagem visual de Moorhead é mais instintiva do que técnica, com influências de “Vivendo no Limite” de Martin Scorsese, especialmente na iluminação. A estética sombria e o surrealismo lembram Christopher Nolan, enquanto as montagens conceituais que exploram imagens do universo, da natureza e da criação podem remeter a Terrence Malick.

O título “Synchronic” refere-se ao conceito de tempo cronológico, refletindo a temática central do filme. Apesar das promessas de originalidade e profundidade intelectual, “Synchronic”, na Netflix, acaba entregando principalmente entretenimento, sendo ambicioso em suas pretensões, mas modesto em sua execução.

Filme: Synchronic

Direção: Aaron Moorhead e Justin Benson

Ano: 2019

Gênero: Ficção-Científica/Drama

Nota: 7/10