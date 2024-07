Eletrizante e cheio de reviravoltas, filme considerado o melhor de Guy Ritchie dos últimos 20 anos está no Prime Video

“Magnatas do Crime” estreou no Brasil em março de 2020, sob a direção experiente de Guy Ritchie, um cineasta britânico conhecido por sua extensa filmografia, que inclui títulos como “Rei Arthur: A Lenda da Espada” e a série “Sherlock Holmes” com Robert Downey Jr. e Jude Law. Além desses, Ritchie é a mente por trás de filmes marcantes como “Snatch – Porcos e Diamantes”, “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes”, “Rock’n’Rolla”, “Revólver”, entre outros.

Considerado um dos melhores trabalhos de Ritchie, “Magnatas do Crime” recebeu aclamação de críticos internacionais. O diretor é conhecido por seu estilo único, que inclui uma narrativa acelerada, uso de efeitos especiais, uma gama de personagens ricos e idiossincráticos, múltiplas reviravoltas e a combinação hábil de comédia e ação, além de frequentes flashbacks. Esse filme emprega generosamente todos esses recursos. A história começa com a aparente morte do protagonista, interpretado por Matthew McConaughey, que encarna um chefão do tráfico de maconha no Reino Unido.

Quando Ritchie evita se tornar uma paródia de si mesmo, controlando os excessos de seu estilo característico, ele pode criar filmes notáveis e intelectualmente estimulantes. O problema surge quando ele se torna excessivamente pretensioso, o que pode comprometer o resultado final. Contudo, em “Magnatas do Crime”, ele acerta em cheio, contando com atuações excepcionais de um elenco estelar que inclui Hugh Grant, Charlie Hunnam e Colin Farrell, ao lado de McConaughey.

O filme é uma obra do gênero gângster e possui uma narrativa metalinguística, explorando a criação do próprio roteiro. Embora isso possa parecer complicado, a trama se desenvolve de forma clara: Hugh Grant interpreta Fletcher, um detetive particular que desvenda os eventos que levaram à morte de Michael Pearson, o personagem de McConaughey. Fletcher tenta chantagear Ray (Charlie Hunnam), o braço direito de Pearson, ameaçando revelar a história para um jornal, o que desencadeia uma série de eventos narrados magistralmente por Grant, que brilha em seu papel.

A narrativa é detalhada e meticulosa, conectando os pontos de maneira inteligente. À medida que a história avança, múltiplas reviravoltas surpreendem o espectador. Embora a trama comece com o que deveria ser o clímax — a morte de Michael Pearson – ela continua intrigante e envolvente. O filme leva um tempo para ganhar ritmo, devido ao estilo prolixo do personagem de Hugh Grant, que se estende na narração. No entanto, à medida que a trama se desenrola, cada cena se mostra essencial para contar essa história complexa. “Magnatas do Crime” é uma experiência cinematográfica repleta de adrenalina, humor e desafios intelectuais, oferecendo uma narrativa rápida que exige atenção do público.

Guy Ritchie, um diretor que muitas vezes divide opiniões, aqui mostra seu domínio do gênero com uma obra que equilibra humor e violência de forma elegante. O filme se destaca não só pela direção, mas também pelo roteiro bem estruturado e pelo desempenho do elenco. McConaughey, como o sofisticado traficante Michael Pearson, entrega uma atuação convincente, enquanto Hugh Grant, em um papel diferente de seus habituais, impressiona como o manipulador Fletcher. Charlie Hunnam e Colin Farrell também contribuem significativamente, adicionando camadas de complexidade aos seus personagens.

A decisão de Ritchie de usar uma narrativa metalinguística adiciona uma camada de profundidade à trama, fazendo com que o espectador questione a realidade dos eventos apresentados. Essa técnica, aliada ao estilo visual dinâmico e ao ritmo acelerado, mantém o público engajado do início ao fim. “Magnatas do Crime” não é apenas uma história de gângster; é uma análise astuta das ambições e traições que movem o submundo do crime.

Em última análise, o filme representa o retorno triunfante de Ritchie ao estilo que o consagrou. É um lembrete de sua habilidade em criar histórias complexas com personagens multifacetados, tudo embalado em um estilo visual distintivo que é inconfundivelmente seu. Para os fãs do gênero e do diretor, “Magnatas do Crime”, no Prime Video, é uma adição bem-vinda à sua filmografia, demonstrando que Ritchie ainda tem muito a oferecer ao mundo do cinema.

Filme: Magnatas do Crime

Direção: Guy Ritchie

Ano: 2019

Gênero: Crime/Ação/Policial

Nota: 10