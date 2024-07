Parece bobo, mas não é: o filme subestimado que você vai amar, na Netflix

“Um Pequeno Favor” é uma adaptação de Paul Feig do romance homônimo de Darcey Bell. Embora o filme seja um thriller neo-noir, Feig opta por uma abordagem mais leve, utilizando uma fotografia iluminada, trilha sonora encantadora com músicas francesas, e uma estética feminina e bem-humorada. Com uma disposição a experimentar, Feig combina elementos de suspense com uma narrativa envolvente e divertida.

A história segue a vida de duas mulheres, ligadas pela maternidade, mas com personalidades opostas. Stephanie Smothers (Anna Kendrick) é uma blogueira e mãe solteira. De natureza doce e com uma feminilidade delicada, Stephanie é uma mãe dedicada que investe tempo e criatividade nas atividades escolares de seu filho, deixando pouco espaço para si mesma.

A rotina de Stephanie muda ao conhecer Emily Nelson (Blake Lively), mãe de um colega de escola de seu filho. Emily, com uma carreira de sucesso em relações públicas, vive em uma casa luxuosa, veste-se de maneira sofisticada e é conhecida por beber martinis durante a tarde. Ela é uma figura intimidadora e enigmática, contrastando fortemente com Stephanie, e prefere manter sua vida privada longe das redes sociais. A amizade entre as duas mulheres, embora improvável, faz Stephanie se sentir especial e menos solitária.

Tudo muda quando Emily pede a Stephanie que faça um pequeno favor: buscar seu filho na escola. Após esse pedido, Emily desaparece misteriosamente, chocando a comunidade, mobilizando a polícia e atraindo a atenção da mídia. Segundo Sean (Henry Golding), marido de Emily, ela já havia sumido antes, mas nunca por tanto tempo. A situação levanta suspeitas sobre um possível crime.

Stephanie, vendo sua popularidade online crescer devido ao desaparecimento da amiga, começa a postar atualizações sobre o caso, o que aumenta significativamente o tráfego em seu blog. Proativa, ela oferece ajuda a Sean para cuidar do filho do casal e inicia sua própria investigação para encontrar Emily.

“Um Pequeno Favor” segue a linha de thrillers cômicos centrados em personagens femininas, como “A Bela Vingança” e “Eu me Importo”. Feig proporciona a Kendrick e Lively liberdade para explorar e construir suas personagens. O visual de Stephanie é inspirado em mães influenciadoras das redes sociais, enquanto o estilo de Emily é baseado no guarda-roupa do próprio Paul Feig, conhecido por seus ternos elegantes e acessórios como flores, lenços, bengalas e chapéus.

Repleto de suspense, romance, traição e intrigas, “Um Pequeno Favor” pode não ser uma obra-prima, mas é certamente um filme divertido e engenhoso, que mantém o espectador envolvido sem se levar demasiadamente a sério.

Filme: Um Pequeno Favor

Direção: Paul Feig

Ano: 2018

Gênero: Suspense/Comédia

Nota: 8/10