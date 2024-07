Pare tudo que está fazendo e assista essa obra-prima lindíssima e digna de Oscar, com Anthony Hopkins, no Prime Video

São muitas as histórias reais de pessoas incríveis que jamais conhecemos. O cinema é um antídoto contra o esquecimento e o desconhecimento. Uma prova disso é “Uma Vida — A História de Nicholas Winton”, dirigido por James Hawes e estrelado por Anthony Hopkins em uma atuação emocionante e digna de Oscar. O filme foi lançado em 2023, mas foi em 1988 que Nicholas Winton, protagonista da história vivido por Hopkins, participou pela primeira vez do programa “That’s Life”, na BBC, revelando ao mundo seus feitos humanitários durante a Segunda Guerra Mundial.

Se a história do empresário Oskar Schindler o emocionou, saiba que Winton foi considerado o ‘Schindler britânico’. Muitas pessoas de bom coração contribuíram enormemente para diminuir os efeitos devastadores do nazismo durante a liderança de Hitler na Alemanha. Muitas histórias continuam a ser reveladas, e “Uma Vida”, no Prime Video, traz ao conhecimento do mundo a história de Winton.

O filme começa explorando a jornada de Winton ainda jovem, quando era corretor na bolsa de valores de Londres, ocupando um cargo de destaque em uma grande empresa britânica. De origens alemãs judaicas, sua família mudou o sobrenome após a Primeira Guerra para se camuflar na sociedade inglesa. Membro da alta sociedade, ele nunca foi desprovido de convicções pessoais movidas pela moral, ética e justiça. Os exemplos que recebeu em casa o nortearam na vida adulta a ajudar os outros.

Em 1938, ele decidiu ir até Praga, na Tchecoslováquia, que sofria intensas ameaças de invasão nazista, para encontrar um amigo de seu pai envolvido na ajuda a refugiados. Convidado a visitar um centro de refugiados, Winton se sentiu profundamente impactado com a situação precária das crianças que fugiam dos alemães nazistas. Então, ele começou a pensar em como poderia ajudar essas crianças a se protegerem de um possível ataque de Hitler. Com a ajuda de colegas da assistência aos refugiados, ele organizou uma operação de transporte para o Reino Unido, onde essas crianças judias poderiam ser temporariamente adotadas por famílias britânicas, até que as ameaças cessassem e elas pudessem se reencontrar com seus pais e familiares.

Winton e sua mãe tiveram que lidar, na Inglaterra, com uma enorme burocracia para conseguir os vistos e passaportes, precisando negociar com autoridades e órgãos do governo o transporte e a segurança dessas crianças.

Embora angustiado e aflito por suas limitações, Winton encontrou forças em seu senso de justiça e solidariedade, afinal, aquelas crianças precisavam de ajuda urgente e imediata. Os esforços de Winton e amigos possibilitaram o transporte de 669 crianças, a maioria judias, de Praga até Londres. A maioria delas jamais reencontrou seus familiares, mortos pelos nazistas.

A história de Winton só ficou conhecida em 1988, quando ele apareceu no programa da BBC, a convite. O roteiro do filme foi adaptado do livro “If It’s Not Impossible…: The Life of Sir Nicholas Winton”, uma biografia de Winton escrita em 2014 por sua filha Barbara.

Embora o filme não tenha participado de muitos festivais e premiações, a atuação de Anthony Hopkins é extraordinária e emocionante. O longa-metragem retrata a vida de Winton de forma sensível, discreta e respeitosa, comovendo o público com uma das mais belas histórias da vida real.

Filme: Uma Vida — A História de Nicholas Winton

Direção: James Hawes

Ano: 2023

Gênero: Drama/Biografia

Nota: 10