Thriller com Ben Kingsley, no Prime Video, que vai te deixar apreensivo até a última cena

Durante a década de 1990, os Balcãs foram palcos de intensos conflitos, genocídios e atrocidades que resultaram na condenação de diversos líderes militares e políticos por tribunais internacionais. O filme “Um Homem Comum”, suspense de 2017 escrito e dirigido por Brad Silberling, nos apresenta a um desses personagens complexos, o General (Ben Kingsley), um criminoso de guerra que vive foragido, protegido por aliados misteriosos.

O General, escondido há anos em um país estrangeiro, busca manter-se invisível para escapar da prisão. Ao ser transferido para um novo esconderijo, ele conhece Tanja (Hera Hilmar), uma jovem de 26 anos, órfã, que trabalha como faxineira na casa onde ele está abrigado.

Apesar do pano de fundo político, “Um Homem Comum” não é um filme de ação ou guerra, mas sim um drama com elementos de suspense, focado no desenvolvimento da relação entre duas pessoas solitárias e marcadas por seus passados. A narrativa mostra que mesmo aqueles considerados vilões podem ter uma humanidade complexa. Eles possuem famílias, vínculos afetivos, saudades e fragilidades. Essa humanidade é revelada de maneira mais clara através da interação com Tanja.

Tanja, que perdeu os pais em um acidente de carro e sofreu abusos durante sua adolescência, vive uma vida solitária sem amigos ou relacionamentos amorosos. Sua história toca o General de maneiras inesperadas, gerando nele reações que vão do desdém ao respeito. Com o tempo, ele desenvolve um afeto quase fraternal por ela.

A casa de Tanja é desprovida de fotografias ou objetos pessoais, algo que o General critica como sendo falta de personalidade. Convivendo diariamente, eles descobrem um respeito mútuo, mesmo que discordem em muitos aspectos. O filme não foca em desfiar o passado do General, condená-lo por suas crueldades ou buscar sua punição. Ele não está em busca de perdão ou redenção; ele é um homem com convicções firmes, mas que agora se encontra entediado com sua vida de foragido. Às vezes, ele pensa em fazer algo arriscado, como ir a uma mercearia, apenas para quebrar a monotonia.

Tanja o lembra constantemente das pessoas que arriscaram suas vidas e investiram recursos para protegê-lo, chamando atenção para seu egoísmo. No entanto, o General está velho demais para aprender novas lições. A relação deles evolui de uma forma que permite ao espectador ver a complexidade de ambos os personagens.

Uma das maiores virtudes de “Um Homem Comum” é a atuação de Hera Hilmar. Embora Ben Kingsley tenha uma presença forte e poderosa, é Hilmar quem traz uma fragilidade e ao mesmo tempo uma segurança que tornam sua personagem real, sensível e crível. Sua atuação confere ao filme uma profundidade emocional que enriquece a narrativa e torna a história mais envolvente.

“Um Homem Comum”, no Prime Video, não busca redimir ou condenar, mas sim explorar a humanidade dos seus personagens. Ele nos lembra que mesmo aqueles que cometeram atos terríveis são, em última análise, humanos. O filme é uma reflexão sobre a complexidade da moralidade e a natureza das relações humanas em circunstâncias extremas.

Filme: Um Homem Comum

Direção: Brad Silberling

Ano: 2017

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 8