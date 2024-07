O filme que lotou cinemas em todo o mundo e consagrou Nicolas Cage está na Netflix

O Oeste americano foi forjado em mitos, narrativas que suavizam eventos aterrorizantes. A lenda do Cavaleiro Fantasma é uma dessas histórias: uma alma errante que percorre a Terra para cobrar pactos esquecidos feitos com o diabo. Há muitos anos, o vilarejo texano de San Venganza recebeu a visita deste espectro, enviado para coletar mil almas. A natureza sinistra dessa missão era tão intensa que até o emissário de Satanás sabia que algo cataclísmico estava por vir.

A insubordinação do subordinado de Mefistófeles, afastado dos condenados que já estavam destinados ao inferno, provoca a ira do senhor das profundezas, insatisfeito com a deserção do Cavaleiro Fantasma. O extenso prólogo culmina em um parque de diversões, onde Mark Steven Johnson revela a razão pela qual seu anti-herói agora monta uma Hell Cycle, conferindo ao “Motoqueiro Fantasma” uma aura ligeiramente menos caótica.

Nos quadrinhos da Marvel Comics, um fenômeno dos anos 1970, Johnny Blaze é um dublê que vende sua alma ao diabo para salvar a vida de seu pai; contudo, sob a luz da lua cheia, eventos sombrios recaem sobre ele, levando à metamorfose que é central na trama. O diretor-roteirista concentra-se na figura ambígua de seu anti-herói para desenvolver os outros personagens, mesmo sabendo que Blaze domina a narrativa de um filme com menos de duas horas de duração.

Assim como em “Demolidor: O Homem sem Medo” (2003), também dirigido por Johnson, o anti-herói interpretado por Nicolas Cage é um super-herói cuja batalha inicial é contra as lembranças de uma infância dolorosa. Essas memórias, claro, mantêm um ciclo incessante, empurrando-o a assumir desafios cada vez mais arriscados, talvez até suicidas, na busca não apenas pelo bem da humanidade, mas também por um ajuste de contas com seu próprio passado. Nesse contexto, Blaze aparece na pele de Matt Long, em conflito com seu pai, Barton, vivido por Brett Cullen, que insiste para que o filho encontre um emprego desvinculado do meio artístico, o que significaria o fim das performances em pequenos circos e feiras encantadoras, como ilustrado nas cenas iniciais.

Outro drama mais significativo envolve Roxanne, sua namorada, interpretada por Eva Mendes, com quem mantém uma relação perpetuamente ambígua. A interpretação de Johnson para o Motoqueiro Fantasma é a de um homem romântico, mas pragmático, mais focado em resolver suas dívidas com o Mefistófeles de Peter Fonda (1940-2019). Em “Motoqueiro Fantasma — Espírito de Vingança”, Brian Taylor e Mark Neveldine optam por uma abordagem mais concisa, explorando abundantemente imagens criadas por computação gráfica, sob a supervisão de Nick Allder.

Filme: Motoqueiro Fantasma

Direção: Mark Steven Johnson

Ano: 2007

Gêneros: Ação/Fantasia

Nota: 8/10