Comédia romântica adorável, com Jennifer Lopez, que vai alegrar seu domingo, na Netflix

A crítica especializada frequentemente rechaça comédias românticas estreladas por Jennifer Lopez, apesar do apelo popular. “Plano B” não é exceção. O filme, dirigido por Alan Poul e roteirizado por Kate Angelo, possui uma avaliação modesta de 5,3 no IMDb e apenas uma estrela no respeitado site de críticas Roger Ebert. Ainda assim, segue uma fórmula de clichês irresistíveis para muitos espectadores. Pessoalmente, aprecio romances previsíveis, desde que não sejam excessivamente dramáticos, e “Plano B” se encaixa perfeitamente nessa categoria.

Na trama, Jennifer Lopez interpreta Zoe, uma empresária bem-sucedida no setor de pet shops. Traumatizada pelo abandono do pai, que deixou sua mãe doente, Zoe decide que não quer depender de ninguém para realizar seus sonhos. Com isso em mente, ela opta por uma fertilização in vitro, determinada a ter filhos sozinha. Em uma clínica, Zoe é inseminada com o sêmen de um doador anônimo. Logo após descobrir que está grávida, ela conhece Stan, um fazendeiro e produtor de queijos de cabra interpretado por Alex O’Loughlin, que está tentando concluir sua faculdade de Economia.

A química entre Zoe e Stan se desenvolve rapidamente após um encontro inusitado onde disputam um táxi. Stan, encantado pela energia positiva de Zoe, a segue por alguns quarteirões até convencê-la a sair com ele. Este primeiro encontro desajeitado faz com que ambos queiram se encontrar novamente. Zoe, já ciente de sua gravidez, enfrenta o dilema de como contar a novidade a Stan. Quando finalmente revela a verdade, Stan reage mal, mas o desejo de estar com Zoe o leva a reconsiderar.

Stan é uma figura complexa: romântico, sofisticado e determinado. Sua interação com Zoe resulta em situações cômicas e momentos de ternura, especialmente quando ele tenta aceitar a realidade de se tornar pai de gêmeos. As cenas de romance entre os dois, como quando Zoe acidentalmente bate o carro ao vê-lo sem camisa ou a noite passada na fazenda rodeada por queijos, são elementos que adicionam charme à narrativa.

A trama central de “Plano B” gira em torno do casal lidando com a gravidez inesperada e os desafios que ela traz. A jornada de Zoe e Stan para encontrar um equilíbrio entre o amor e a iminente paternidade oferece um entretenimento leve e agradável. O filme se destaca pela atuação carismática de Jennifer Lopez, que traz naturalidade e encanto ao papel.

Disponível na Netflix, “Plano B” é um típico ‘guilty pleasure’ que promete divertir e cumprir o que propõe: uma comédia romântica despretensiosa e envolvente. Com performances que cativam o público, especialmente a de Lopez, o filme é uma ótima opção para quem busca um pouco de alegria e romance no cotidiano.

Filme: Plano B

Direção: Alan Poul

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10