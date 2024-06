Com Jennifer Lopez, filme é um dos mais assistidos da história da Netflix, com mais de 136 milhões de visualizações

Criar filhos é possivelmente uma das maiores aventuras que alguém pode enfrentar, uma jornada que frequentemente exige redefinir o que é tolerável. No filme dirigido pela neozelandesa Niki Caro, uma mãe, interpretada por Jennifer Lopez, não abandona sua carreira questionável, mas se resigna a um exílio autoimposto em sua própria vida. Ela se torna uma fugitiva, envolvida em conflitos que não escolheu. Caro começa com uma abordagem genérica, mas rapidamente se concentra no vínculo rompido entre duas pessoas que não deveriam se separar, enquanto o cerco se fecha inevitavelmente, sem chance de retorno ao ponto inicial.

O filme se inicia em Linton, Indiana, em um subúrbio tranquilo onde uma casa comum serve como base do FBI, investigando uma quadrilha internacional de tráfico de armas liderada por Adrian Lovell e Hector Álvarez, interpretados por Joseph Fiennes e Gael García Bernal. Esses chefões do submundo são particularmente hábeis em escapar da polícia federal dos Estados Unidos. O agente William Cruise, interpretado por Omari Hardwick, inicia um interrogatório sobre metralhadoras soviéticas PKM, minas terrestres M18 e lança-foguetes de origem suspeita com uma cativa, levando a uma sequência de ação inevitável.

Essa introdução, carregada de detalhes e ação, deixa o espectador maravilhosamente confuso. O roteiro de Andrea Berloff, Misha Green e Peter Craig mantém a tensão, explorando bem os aspectos secundários da trama. A personagem de Jennifer Lopez, conhecida apenas como “A Mãe”, é caçada por saber demais e, mesmo sob custódia do Estado, permanece em perigo. Isso fica evidente quando Álvarez, o vilão de Bernal, a ataca, ferindo gravemente o agente Cruise. O filme revela, nesta sequência, a conexão entre Álvarez e a anti-heroína de Lopez, começando a fazer sentido.

Até o desfecho, onde Caro revela a verdadeira natureza de sua anti-heroína, “A Mãe” é uma sucessão bem conduzida de cenas rápidas e vigorosas. Jennifer Lopez exibe sua versatilidade, mantendo o filme emocionante e dinâmico. A esperança de um romance entre a Mãe e Cruise perde força à medida que Zoe, interpretada por Lucy Paez, mostra seu verdadeiro papel na trama. A fotografia precisa de Ben Seresin ajuda a manter a atmosfera noir estabelecida no início do filme.

Filme: A Mãe

Direção: Niki Caro

Ano: 2023

Gêneros: Mistério/Aventura

Nota: 8/10