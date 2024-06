Filme europeu na Netflix, que vai te fazer se sentir como um detetive, já foi visto por 10,5 milhões de espectadores

Em “Uma Herança Inusitada”, a máxima de Liev Tolstói (1828-1910) sobre a semelhança fundamental entre as famílias ditosas e a exclusividade que rege as infelizes não se aplica de maneira simples. Ao analisar com mais cautela, percebe-se que o microcosmo composto por três famílias e um tio excêntrico e milionário compartilha pontos de interseção significativos, unidos pela vontade de enriquecer sem esforço.

Uma fortuna que parecia distante torna-se uma possibilidade na vida dessas pessoas, pouco inclinadas a conceitos como ética, decoro, elegância e compostura. Sylwester Jakimow constrói uma narrativa sobre laços que se formam na infância e se desfazem com os desencontros da vida. As mais baixas ambições humanas crescem com tal força que, em vez de sentimentos nobres, surge uma rede de enigmas. O roteiro de Lukasz Sychowicz confere ao filme um tom farsesco, lembrando produções como “Entre Facas e Segredos” (2019) e “Glass Onion: Um Mistério Knives Out” (2022), ambos de Rian Johnson.

O solitário Władysław parece à beira da morte, mas não exatamente da maneira que todos, incluindo o espectador, imaginam. Antes de partir, ele prepara uma espécie de gincana. Seus sobrinhos, vindos de diferentes partes da Polônia, terão que desvendar segredos em aposentos escondidos para que um deles se torne o novo proprietário de seu império. Jakimow apresenta o clã involuntário de Władysław, interpretado por Jan Peszek, que se enfrenta com um toque de classe em um posto de combustível. Este cenário serve de introdução para os diversos personagens improváveis e telúricos, como Dawid Klos, o decano do grupo.

Maciej Stuhr incorpora o espírito do homem comum, essencial em histórias desse tipo, trazendo também uma inteligência cartesiana que suspeita dos possíveis golpes do velho tio. Władysław é um inventor que se tornou famoso apresentando um programa de perguntas e respostas e enriqueceu com a patente de invenções como uma camisa à prova de choque, mais discreta e resistente que os coletes usados pelas forças de segurança. Curiosamente, essa invenção acaba sendo seu passaporte para a desgraça, iniciando os jogos.

Ao longo dos 94 minutos do filme, Dawid tenta liderar uma cruzada para vencer os desafios do tio Władysław e obter os direitos sobre as invenções. Apesar de Władysław ter destinado a maior parte de sua fortuna a uma instituição filantrópica, Dawid sabe que precisa da cooperação dos outros para ter alguma chance de sucesso.

“Uma Herança Inusitada” tenta emular Hollywood, sendo o longa polonês com o maior orçamento de 2024. No entanto, apesar de todo o barulho, o filme se revela uma produção de impacto limitado. Stuhr e Peszek têm seus bons momentos, ainda que em frequências opostas. Varsóvia é retratada como a nova Los Angeles, com suas implicações positivas e negativas.

Este filme explora a complexidade das relações familiares e a luta pelo poder e riqueza. A trama, que poderia facilmente cair no clichê, é conduzida com habilidade suficiente para manter o interesse do espectador, embora algumas inconsistências no roteiro e na execução possam atrapalhar a experiência.

A narrativa é enriquecida pela atuação convincente de Maciej Stuhr, que traz uma profundidade inesperada ao personagem principal. Ele é o ponto de ancoragem da história, navegando entre a lealdade familiar e a ambição pessoal. Jan Peszek, por outro lado, entrega uma performance que oscila entre o cômico e o trágico, adicionando camadas de complexidade ao excêntrico Władysław.

Em termos de produção, o filme se destaca pela qualidade técnica. A fotografia é bem trabalhada, capturando a essência dos diferentes ambientes que compõem a trama. A trilha sonora complementa bem as cenas, embora em alguns momentos possa parecer um pouco exagerada. O trabalho de direção de arte é notável, especialmente na criação dos aposentos secretos e dos dispositivos inventados por Władysław, que adicionam um elemento de mistério e fantasia à história.

Embora “Uma Herança Inusitada” não seja perfeito, ele oferece uma visão intrigante sobre a natureza humana e as complexidades das relações familiares. O filme desafia o espectador a refletir sobre as verdadeiras motivações por trás das ações dos personagens e a questionar os limites da moralidade e da ética. Para aqueles que apreciam uma boa dose de drama com uma pitada de mistério, este longa oferece uma experiência satisfatória, ainda que não revolucionária.

O filme deixa uma impressão mista. Enquanto alguns espectadores podem se sentir frustrados pelas suas falhas, outros poderão apreciar a tentativa de explorar temas complexos e a ambição de emular produções de alto nível de Hollywood. “Uma Herança Inusitada”, na Netflix, é um lembrete de que, mesmo no infortúnio, as histórias humanas são ricas e cheias de nuances, merecendo ser contadas e exploradas de maneiras novas e criativas.

Filme: Uma Herança Inusitada

Direção: Sylwester Jakimow

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 7/10