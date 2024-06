Último dia na Netflix: filme indicado a 12 Oscars e sucesso de 3 bilhões em bilheteria

O filme “O Regresso” (2015), dirigido por Alejandro González Iñárritu, é um retrato intenso das adversidades enfrentadas pelos primeiros colonos dos Estados Unidos, incluindo caçadores, mercenários e indígenas, todos em busca de fortuna e sobrevivência em um ambiente hostil. É interessante notar que este relato, que aborda as duras realidades dos pioneiros americanos, foi dirigido por um cineasta mexicano, ressaltando as ironias que o cinema pode oferecer. Adaptado do romance de Michael Punke, publicado em 2002, o filme explora um lado pouco conhecido da história americana.

A narrativa centra-se na figura de Hugh Glass, um caçador que sobrevive ao ataque de uma ursa parda e, após ser abandonado pelos seus companheiros, empreende uma jornada de vingança. Este enredo é conduzido com maestria por Iñárritu, que, junto com sua equipe, dedicou cerca de um ano às filmagens em locações no Canadá, utilizando predominantemente luz natural. A cinematografia de Emmanuel Lubezki, vencedora do Oscar de Melhor Fotografia por “Gravidade” (2013), “Birdman” (2014) e “O Regresso” (2015), contribui significativamente para a autenticidade visual do filme, destacando-se como um dos grandes méritos da produção.

“O Regresso” pode ser descrito como um western antes da era clássica do gênero, capturando a essência de um período em que a busca por riquezas, inicialmente através da caça de peles, era permeada por uma brutalidade desprovida de glamour. Leonardo DiCaprio entrega uma performance notável como Hugh Glass, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator. A direção de Iñárritu, que também foi premiado com o Oscar de Melhor Diretor, eleva o filme a uma análise profunda e sombria da formação dos Estados Unidos.

O filme aborda a transformação de ressentimento em ódio e a busca por vingança como temas centrais, evocando reflexões filosóficas como as de Francis Bacon em seus ensaios sobre a vingança, onde ele a descreve como uma forma primitiva de justiça que desafia a ordem civilizada. A história de Glass se desenrola em um cenário onde a justiça e a lei ainda estavam em estágio embrionário nos Estados Unidos recém-independentes, ilustrando a luta entre a civilização emergente e a barbárie.

Em “O Regresso”, a natureza humana e a natureza selvagem se entrelaçam, revelando suas faces mais brutais e indomáveis. Este filme é um lembrete poderoso das forças primitivas que moldam a humanidade, ocultas sob a superfície da civilização.

Filme: O Regresso

Direção: Aventura/Faroeste

Ano: 2015

Gêneros: Alejandro González Iñárritu

Nota: 10/10