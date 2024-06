Filme baseado em livro que vendeu mais de 5 milhões de cópias no mundo todo, está na Netflix

Stephen Chbosky, reconhecido por sua versatilidade como escritor e cineasta, é amplamente celebrado por obras impactantes como “Extraordinário” e “As Vantagens de Ser Invisível”. Este último, uma adaptação do próprio romance de Chbosky publicado em 1999, mergulha na vida de adolescentes enfrentando uma miríade de desafios emocionais e sociais, com foco no protagonista, Charlie (Logan Lerman).

O romance, estruturado em cartas escritas por Charlie, oferece uma janela terapêutica para seus pensamentos e sentimentos. Este formato, que ressoa com práticas comuns em terapias para transtornos mentais, permite ao leitor um vislumbre íntimo das lutas internas do personagem. Ao adaptar esta narrativa para o cinema, Chbosky conserva a essência dessas confissões, transportando o público para o interior da mente de Charlie e revelando lentamente suas dores e traumas.

À medida que Charlie se aproxima do fim do ensino médio, ele é assombrado pela solidão e pelo suicídio de seu melhor amigo. Este evento é apenas uma das muitas cicatrizes que carrega. Ele também testemunha o abuso que sua irmã, Candace (Nina Dobrev), sofre de seu namorado, Derek (Nicholas Braun), e, ao tentar protegê-la, é forçado a manter este segredo doloroso. A morte de sua tia Helen, uma figura crucial em sua vida, é outra perda que ele nunca superou completamente, carregando segredos que só se revelam mais tarde na narrativa.

Charlie enfrenta isolamento social na escola, rejeitado até por sua antiga amiga de infância, Susan (Julia Garner). Em sua busca por conexão e recuperação, ele toma a iniciativa de se abrir para os outros. Sua jornada é marcada por novas amizades e um esforço contínuo para se relacionar, como ao discutir a morte de seu amigo com Sam (Emma Watson) e ao compartilhar suas lutas com seu professor, Anderson (Paul Rudd).

Durante um jogo de futebol, Charlie conhece Patrick (Ezra Miller), que o apresenta a Sam e a um grupo de amigos excêntricos e marginalizados, incluindo Bob (Adam Hagenbuch), Mary Elizabeth (Mae Whitman) e Alice (Erin Wilhemi). Nesse novo círculo, Charlie encontra apoio e aceitação, experiências que o ajudam a crescer e a enfrentar seus demônios internos sem se sentir inferior.

Contudo, o iminente fim do ensino médio ameaça esta nova estabilidade. Com a aproximação da vida adulta e das responsabilidades universitárias, Charlie teme o retorno à solidão. Ao longo do filme, segredos mais profundos são desvendados, abrangendo tanto Charlie quanto os personagens secundários. Chbosky aborda com sensibilidade temas complexos como transtornos psicológicos, traumas, homofobia, uso de drogas e sexualidade, proporcionando uma visão multifacetada dos desafios adolescentes.

A habilidade de Chbosky em equilibrar drama e comédia, lidando com temas leves e pesados de maneira sensível, destaca “As Vantagens de Ser Invisível”, na Netflix, como um drama tocante que transcende gerações, oferecendo uma reflexão profunda sobre a maturidade e a jornada pessoal.

Filme: As Vantagens de Ser Invisível

Direção: Stephen Chbosky

Ano: 2012

Gênero: Drama / Comédia / Romance

Nota: 10