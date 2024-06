Drama épico com Brad Pitt, na Netflix, vai tocar o mais fundo da sua alma

Certos filmes possuem a capacidade quase mágica de entrelaçar narrativas profundamente pessoais com verdades universais, mantendo um tom lírico. Jean-Jacques Annaud, em “Sete Anos no Tibet”, vai além das típicas aventuras e histórias de redenção. Evitando glorificar falsos heróis, o filme se destaca ao retratar a realidade em seus momentos mais intensos e as reviravoltas imprevisíveis do destino.

O roteiro, baseado na autobiografia de Heinrich Harrer, é habilmente estruturado por Becky Johnston em três partes, cada uma com sua própria importância. Harrer, interpretado por Brad Pitt, é inicialmente apresentado como um aventureiro despreocupado que abandona sua esposa grávida, interpretada por Ingeborga Dapkunaite, para escalar o Nanga Parbat, uma das montanhas mais altas do mundo. A direção de arte de Claude Paré destaca bem a complexidade moral de Harrer, um membro do partido nazista desde 1933. Em 29 de julho de 1939, Harrer tenta escalar a montanha enquanto Hitler se prepara para a guerra. A expedição era parte de um esforço para promover a ideologia nazista no Oriente, mas, como a história mostra, tanto a escalada quanto o regime nazista falharam.

A parte central do filme, onde reside a essência do texto de Harrer e Johnston, mostra o relacionamento entre Harrer e Peter Aufschnaiter, interpretado por David Thewlis. Embora inicialmente marcado por tensões, a convivência forçada leva a uma parceria resiliente. Quando Harrer se torna confidente do Dalai Lama, o filme aborda o iminente conflito com a China sob Mao Tsé-Tung, embora esse tema seja apenas superficialmente explorado.

“Sete Anos no Tibet”, na Netflix, não é apenas um relato acrônico de sonhos transformados pela realidade, mas uma meditação sobre a insatisfação humana e a busca incessante por algo além do que se tem. Para o bem e para o mal, o filme reflete a complexidade das ambições humanas e as lições aprendidas através das adversidades.

Filme: Sete Anos no Tibet

Direção: Jean-Jacques Annaud

Ano: 1997

Gênero: Drama/Aventura/Ação/Biografia

Nota: 9/10