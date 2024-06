Visto por mais de 20 milhões de espectadores, suspense com Benicio Del Toro está na Netflix

Grant Singer, conhecido por dirigir videoclipes para estrelas como The Weeknd, Skrillex e Sam Smith, utilizou essa experiência para criar o ambicioso filme “Camaleões”. Sua estreia na ficção não traz inovações marcantes, mas sua habilidade em extrair desempenhos intensos do elenco distingue seu trabalho de muitos suspenses policiais, especialmente de novos diretores.

Conforme a trama se desenrola, Singer demonstra seu esforço para evitar clichês, embora nem sempre com sucesso. No entanto, o filme oferece uma perspectiva interessante e mantém o público envolvido até o desfecho surpreendente.

O roteiro de Singer, Benjamin Brewer e Benicio Del Toro explora a necessidade de recomeço que surge em certas fases da vida. A narrativa se concentra em Will Grady, vivido por Justin Timberlake, um homem aparentemente sem grandes dificuldades ou privações. Timberlake interpreta Grady com a competência esperada, trazendo à tona a ambiguidade moral do personagem de forma gradual.

Grady é um magnata imobiliário em Scarborough, no nordeste da Inglaterra, que adquire uma mansão a preço baixo, o que seria motivo de orgulho para sua mãe, Camille (Frances Fisher). No entanto, ele planeja morar com sua namorada, Summer Elswick (Matilda Lutz), o que cria um conflito inicial sutilmente trabalhado por Singer.

A trama ganha tensão quando Grady encontra o corpo de Summer, assassinada brutalmente, e se torna o principal suspeito. A investigação é conduzida por Tom Nichols, um detetive obcecado com casos semelhantes, interpretado por Benicio Del Toro, e seu parceiro Dan Cleary, vivido por Ato Essandoh. Del Toro se destaca ao explorar o lado sombrio de Nichols, acrescentando profundidade com sua expressão melancólica e olhos marcados por olheiras.

O casamento conturbado de Nichols com Judy (Alicia Silverstone) adiciona camadas ao personagem e momentos de alívio em meio à tensão do enredo. A estreia de Singer como diretor de ficção é marcada por essa complexidade e uma abordagem que, apesar de não ser completamente original, traz frescor ao gênero.

“Camaleões” não apenas explora a trama policial, mas também investiga as motivações humanas e os segredos ocultos. A interação entre Grady e Nichols cria um jogo psicológico intenso, onde as verdadeiras intenções e passados sombrios são revelados aos poucos.

A ambientação em Scarborough contribui para a atmosfera do filme, com cenários que refletem a dualidade dos personagens e a tensão crescente. A trilha sonora, escolhida com cuidado, complementa as cenas de forma eficaz, aumentando a imersão do público na história.

Em sua essência, “Camaleões” é um estudo sobre a natureza humana e os limites da moralidade. A direção de Singer, combinada com as atuações robustas de Timberlake e Del Toro, resulta em um suspense envolvente que desafia as expectativas do público. Apesar de alguns tropeços narrativos, o filme se destaca como uma estreia promissora, mostrando que Singer tem potencial para evoluir no cinema de ficção.

A complexidade emocional dos personagens e a trama bem construída fazem de “Camaleões”, na Netflix, uma adição interessante ao gênero policial, prometendo manter o público atento até o último minuto. O filme é uma prova de que, com a direção certa e um elenco talentoso, é possível criar histórias intrigantes e repletas de suspense.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Suspense/Policial

Nota: 9/10