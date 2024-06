O filme que fez a Netflix desembolsar 225 milhões para tê-lo em seu catálogo

Com o passar dos anos, torna-se evidente que as amizades formadas na infância têm maior probabilidade de resistir às adversidades da vida. Essa conexão especial, aliada aos desejos humanos de crescimento e amadurecimento, cria um enigma emocional profundo e duradouro. Entretanto, esse não é o cenário retratado em “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”. No segundo filme dessa série promissora, Rian Johnson mantém a essência do suspense mordaz, explorando o universo dramático de personagens ricos e entediados que se envolvem em jogos perigosos para escapar da própria irrelevância.

Inspirado por uma música dos Beatles, o roteiro de Johnson revela as camadas complexas das interações humanas, onde as pessoas transformam a energia recebida em ressentimento. O diretor homenageia Agatha Christie de maneira única, incorporando elementos cômicos que temperam a narrativa de forma equilibrada. Johnson desestabiliza as convenções do gênero, focando não apenas em quem comete o crime, mas em como a trama se desenrola até a revelação do culpado. No primeiro filme da série, o objetivo era descobrir o assassino de Harlan Thrombey, um renomado escritor de contos de mistério. Agora, Benoît Blanc, o refinado detetive interpretado por Daniel Craig, enfrenta novos desafios ao investigar um grupo de convidados excêntricos com tendências autodestrutivas.

A crítica social presente no filme é afiada e sutil, destacando a alienação trágica e cômica da personagem Birdie Jay, vivida por Kate Hudson. Birdie, uma socialite superficial, organiza festas extravagantes na tentativa de escapar do tédio de uma vida privilegiada e frequentemente manifesta opiniões racialmente insensíveis nas redes sociais. Em contraste, Cassandra Brand, interpretada por Janelle Monáe, atua como a voz da razão no grupo, revelando segredos ocultos e expondo hipocrisias.

O filme também examina o impacto das redes sociais na vida moderna, evidenciando como elas podem transformar indivíduos comuns em celebridades instantâneas, muitas vezes com consequências desastrosas. A trama explora as tensões entre a vida privada e a exposição pública, refletindo sobre como essas dinâmicas afetam os relacionamentos e a identidade pessoal.

A duração prolongada de “Glass Onion: Um Mistério Knives Out” pode levar o público a especular sobre o desfecho, mas esse detalhe não diminui a expectativa por uma terceira aventura de Benoît Blanc. O filme combina elementos clássicos do suspense com uma crítica mordaz da sociedade contemporânea, criando uma experiência envolvente e provocativa.

Assim como nas obras de Agatha Christie, a narrativa de Johnson é repleta de reviravoltas e surpresas. Cada personagem traz sua própria bagagem emocional e motivações, contribuindo para um enredo rico e multifacetado. O detetive Blanc, com sua astúcia e charme, conduz a investigação com uma mistura de humor e seriedade, mantendo o público atento até o final.

“Glass Onion: Um Mistério Knives Out”, na Netflix, não apenas entretém, mas também oferece uma reflexão sobre as complexidades das relações humanas e o impacto das redes sociais em nossas vidas. A combinação de suspense e comédia resulta em uma narrativa cativante que ressoa com o público, mostrando que os desafios e alegrias das interações humanas são universais, independentemente do contexto.

Filme: Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Direção: Rian Johnson

Ano: 2022

Gêneros: Thriller/Crime/Comédia

Nota: 9/10