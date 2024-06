Romance com Jennifer Lopez e Owen Wilson acaba de chegar à Netflix e vai melhorar seu dia instantaneamente

Há alguns meses, o Prime Video lançou “Uma Ideia de Você”, romance que retrata uma história incomum de amor entre uma galerista e um cantor de boy band, estrelando Anne Hathaway e Nicholas Galitzine. Agora é a vez da Netflix lançar em seu catálogo “Case Comigo”, que também narra uma história de amor entre uma pessoa comum e uma celebridade da música. Desta vez, o professor de matemática divorciado Charlie, interpretado por Owen Wilson, acaba caindo nas graças da musa do pop Kat, vivida por Jennifer Lopez. Embora cada um desses filmes seja inspirado em livros diferentes, seus enredos possuem alguns pontos em comum.

Parece que entrou na moda essa coisa de relacionar celebridade com desconhecidos. Mas isso tem relação com as redes sociais, que transformaram pessoas comuns em famosas, provocando um choque entre as realidades. Isso é um ponto de intersecção entre os dois filmes. Por exemplo, em “Uma Ideia de Você”, Solène, personagem de Hathaway, vira presa fácil dos tabloides e, principalmente, das redes sociais. Os comentários das pessoas sobre sua idade, sobre como sua relação com um músico tão famoso e mais jovem irá prejudicar sua filha, a exposição de momentos íntimos de Solène, a perda da privacidade e o fato de que sua própria filha fica sabendo sobre o romance pela internet antes de ouvir da mãe.

Em “Case Comigo”, Charlie também conhece Kat durante um show e se vê, de repente, com meio milhão de seguidores no Instagram. Ele, que era um cara considerado “sem graça” pela própria filha e um nerd pela maioria das pessoas, do nada vira o centro das atenções. Tanto no primeiro como no segundo filme, as duas pessoas comuns, Solène e Charlie, sofrem um baque ao saber da rotina de seus pares famosos. Afinal, por que eles precisam de tantos funcionários? Como conseguem manter a calma sendo seguidos por onde vão o tempo todo? Como sobrevivem à total falta de privacidade e submetidos à opinião pública 24 horas por dia?

Assim como “Um Lugar Chamado Notting Hill”, o amor precisa descobrir como sobreviver a realidades tão distintas entre os dois amantes. A Kat de Jennifer Lopez se lembra, ao lado de Charlie, assim como a Anna Scott, de Julia Roberts, que a vida simples pode ser bem mais saborosa, porque o tédio e o normal te dão mais tempo para observar as coisas modestas que tornam a vida verdadeiramente especial. Ao mesmo tempo, Charlie, como William Thacker de Hugh Grant, tem a possibilidade de se dar conta de como é sortudo por ter sido escolhido por uma mulher talentosa, brilhante e belíssima.

Embora “Case Comigo” se apresente como mais uma comédia romântica previsível e repleta de clichês, consegue, de certa forma, cativar o espectador com seu charme simples e momentos aconchegantes. A química entre Owen Wilson e Jennifer Lopez, apesar de improvável, funciona bem o suficiente para manter a narrativa envolvente. O filme explora de maneira leve e divertida as complexidades dos relacionamentos modernos, especialmente quando as vidas de pessoas comuns e celebridades se entrelaçam.

Além disso, a produção consegue transmitir algumas mensagens relevantes sobre a importância da autenticidade e do amor verdadeiro em um mundo cada vez mais obcecado pela imagem e pela perfeição superficial. A jornada de Charlie e Kat revela que, independentemente das diferenças de estilo de vida, o que realmente importa em um relacionamento é a conexão genuína e o apoio mútuo.

“Case Comigo” pode não revolucionar o gênero, mas oferece uma experiência agradável e reconfortante, ideal para quem busca um escape divertido e romântico. A familiaridade com as histórias de amor entre celebridades e pessoas comuns adiciona um toque de realismo e contemporaneidade, fazendo com que o público se identifique com os dilemas e desafios enfrentados pelos protagonistas. Mesmo sem grandes surpresas, o filme cumpre seu papel de entreter e aquecer os corações, provando que o amor, em todas as suas formas, continua sendo um tema universal e atemporal.

Filme: Case Comigo

Direção: Kat Coiro

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Musical/Romance

Nota: 8