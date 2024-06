Filme baseado em best seller com 12 milhões de cópias vendidas está no Prime Video

Baseado no best-seller de Delia Owens, que foi impulsionado pelo clube do livro de Reese Witherspoon, “Um Lugar Bem Longe Daqui” foi produzido pela atriz e tem direção de Olivia Newman e adaptação de roteiro por Lucy Alibar. O longa-metragem mistura drama e suspense para dar vida ao julgamento de Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), acusada de ter assassinado um homem.

Kya nos leva de volta às suas memórias de infância, fazendo-nos compreender sua história e como ela chegou até o fatídico momento em que tem sua índole questionada. Kya viveu um passado dramático: nascida em uma família humilde, com um pai agressivo e abusivo, ela foi abandonada por cada um dos membros de sua família gradualmente. Primeiro, a mãe foi embora por conta das agressões do marido, deixando os filhos para trás. Depois, suas irmãs mais velhas se foram, e, posteriormente, o irmão, Jodie. Até que, por fim, o próprio pai um dia desapareceu, deixando Kya para sobreviver sozinha em sua casa no meio de um brejo.

Sem condições de estudar, Kya cresceu analfabeta, mas foi acolhida pelo casal Mabel (Michael Hyatt) e Pulinho (Sterling Macer Jr.). Toda a cidade, no entanto, passou a hostilizá-la, chamando-a pejorativamente de “menina do brejo”. Alvo de valentões, Kya teve que aprender a se defender e a sobreviver sozinha, tendo a solidão e o isolamento como seus melhores aliados.

Ainda na infância, ela conheceu Tate (Taylor John Smith), um dos poucos bem-intencionados que surgiram em seu caminho. Durante a adolescência, eles se apaixonaram e viveram um romance, que acabou com a partida de Tate para a universidade. Ele, no entanto, foi quem a ensinou a ler e escrever, ajudando-a a escrever seu próprio livro naturalista, explorando espécies e minerais de sua região.

Anos depois, ela conheceu Chase (Harris Dickinson), que prometeu casar-se com ela. Chase, no entanto, não tinha intenções de assumi-la publicamente, tornando-se um ex-amante tóxico e abusivo, que passou a perseguir e ameaçar Kya.

A história toma rumos sombrios quando Chase morre e Kya é acusada de tê-lo assassinado. Sendo uma pária na comunidade em que vive, Kya se torna uma presa fácil para aqueles que buscam alguém para culpar pela morte do rapaz.

Ambientado nas décadas de 1950 e 1960, na Carolina do Norte, o filme utiliza fotografia naturalista e etérea, trazendo uma sensação de melancolia e nostalgia. O enredo, no entanto, não tem tempo de explorar com profundidade os eventos narrados pelo livro, por isso há uma sensação de que a história é acelerada demais e não nos dá tempo para nos envolver emocionalmente ou nos convencer.

O destaque vai para as atuações de Daisy Edgar-Jones e Jojo Regina, que encarna Kya criança de forma bastante comovente. O livro de Delia Owens parece ter sido pavimentado sobre influências da literatura clássica, utilizando temas e argumentos similares aos de “O Apanhador no Campo de Centeio”, de J.D. Salinger, e “Oliver Twist”, de Charles Dickens, abordando situações de abandono, isolamento, amadurecimento e autodescoberta, resiliência e a busca por identidade e pertencimento.

Já o filme “Um Lugar Bem Longe Daqui”, no Prime Video, parece quase alcançar a riqueza intelectual e a solidez da narrativa, mas fica no “quase” por conta da pressa que atrapalhou seu desenvolvimento.

Filme: Um Lugar Bem Longe Daqui

Direção: Olivia Newman

Ano: 2022

Gênero: Drama/Mistério/Suspense

Nota: 8