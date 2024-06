Novo filme de John Woo no Prime Video é um dos filmes mais assistidos do mundo

O desejo de reparação é sempre um excelente ponto de partida nas histórias sobre homens ávidos por reencontrar seu próprio eixo. Sagas familiares começam pelos motivos mais excepcionais, mas sempre têm um propósito em comum: frisar a necessidade de se manter os vínculos com o que somos desde antes que soubéssemos o que nos prepararia o mundo.

Há quem se perca pelos descaminhos que se vendem como um atalho para a felicidade, do mesmo modo que existem os que não se conformam com aquilo que todos julgam como o natural, e dessa luta emergem as tramas de sofrimento e resistência de que é feita a própria humanidade e conferem-lhe sentido.

“O Silêncio da Vingança” é a iteração de uma pletora de clichês, de que John Woo dispõe como só ele mesmo poderia. A história de pais cujo filho único é morto por acaso no confronto de gangues que assola um bairro da periferia de Los Angeles a poucos dias do Natal teria pouco a acrescentar ao léxico já estabelecido pelo próprio Woo ou pelas tramas protagonizadas por Liam Neeson, Charles Bronson (1921-2003) e Bruce Lee (1940-1973), não fosse por um detalhe curioso do roteiro de Robert Archer Lynn.

Uma fração generosa dos 104 minutos de “O Silêncio da Vingança” corre sem que nenhum personagem diga uma palavra, o que não quer dizer que não haja som. Murmúrios, gritos sufocados de dor, facas que deslizam no ar, tudo isso nunca deixa de fazer parte do mosaico cheio de formas a que Woo confere merecido destaque.

Aos poucos, o incômodo da ausência de palavras se justifica, até que ninguém ouse alegar um incômodo qualquer por essa razão específica. Bandidos rivais ocupam toda uma rua estreita da vizinhança em carros imensos, disparando uns contra os outros. Como se pressentisse a tragédia que o colheria pouco depois, Brian Godlockinterpõe-se entre eles, num misto de coragem e ingenuidade, e vira o próximo alvo, numa caçada que termina num massacre. Playa, o líder de uma quadrilha vivido por Harold Torres, encurrala o invasor e dispara-lhe um tiro na traqueia, dando a explicação mais que satisfatória para o mutismo imanente do longa.

No hospital, ao cabo de semanas de procedimentos cirúrgicos e fisioterapia, ele sabe pela esposa, Saya, de Catalina Sandino Moreno, que Taylor, o filho de sete anos, fora morto naquela batalha que, estando ou não de acordo, o faria embarcar numa jornada sangrenta.

Admiravelmente, o diretor consegue amalgar do modo mais orgânico possível a trilha de Marco Beltrami aos movimentos de Godlock, sobretudo naquelas horas em que parece estar muito perto de colocar as mãos em Playa. Encarnando um anti-herói cheio de imperfeições, mas virtuoso, Joel Kinnaman chega ao ponto de ebulição que o filme prometia desde o início. E sua voz não nos faz falta.

Filme: O Silêncio da Vingança

Direção: John Woo

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10