Comédia agridoce com Charlize Theron, na Netflix, vai trazer reflexões sobre felicidade e saúde mental

Jason Reitman é um cineasta notável com quatro indicações ao Oscar, conhecido por filmes como “Amor Sem Escalas”, “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Sua comédia dramática “Jovens Adultos”, disponível na Netflix, é estrelada por Charlize Theron e Patrick Wilson, e narra a trajetória de Mavis Gary (Theron). Mavis, uma autora de literatura para jovens adultos, está recém-divorciada e lutando contra a depressão. Morando em Minneapolis, sua vida entra em um ciclo de tédio e frustração, agravado pelo bloqueio criativo e a queda nas vendas de seus livros.

Ao receber um convite para o chá de bebê de seu ex-namorado do colégio, Mavis decide voltar para Mercury, sua odiada cidade natal em Minnesota. Aos 37 anos, Mavis está emocionalmente instável, presa ao passado e à ideia de que os melhores anos de sua vida já ficaram para trás. Ela acredita que, ao reconquistar Buddy (Wilson), seu ex-namorado, sua vida ganhará novo sentido. Contudo, Mavis não apenas está emocionalmente fragilizada, mas também apresenta sérios problemas de caráter, disposta a destruir um casamento para satisfazer suas próprias necessidades egoístas.

Beth (Elizabeth Reaser), esposa de Buddy, é uma baterista de uma banda de rock independente e mãe dedicada. Sua felicidade familiar é evidente para todos, menos para Mavis, que se convence de que Buddy está infeliz e apenas a convidou para o chá de bebê porque deseja reatar com ela. Mavis confessa seus planos a Matt (Patton Oswalt), um ex-colega de escola que ela encontra em um pub. Matt, conhecido como “o cara do crime de ódio”, foi severamente espancado por valentões na escola que o julgavam gay, uma agressão que resultou em uma recuperação prolongada e uma notoriedade indesejada.

Matt, que não é gay, torna-se um confidente para Mavis, tentando trazer algum senso à sua mente perturbada. Apesar de suas tentativas, Mavis está determinada a viver sua fantasia de reconquistar Buddy, vendo-se como a heroína de seu próprio livro.

Reitman mistura humor e reflexão, explorando as pressões da vida adulta e as desilusões que surgem quando nossos sonhos juvenis não se concretizam. O filme aborda a saúde mental de forma incisiva, ressaltando a importância de cuidar desse aspecto essencial da vida. “Jovens Adultos”, na Netflix, provoca risos e introspecção, retratando de maneira agridoce as complexidades das relações humanas e o impacto das escolhas individuais.

Filme: Jovens Adultos

Direção: Jason Reitman

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10