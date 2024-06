Romance inspirado em livro com 110 milhões de cópias vendidas, de Nicholas Sparks, está na Netflix

“A Escolha” é um romance dirigido por Ross Katz, baseado em um livro de Nicholas Sparks e adaptado por Bryan Sipe. O longa-metragem pode confundir os desavisados pela mudança brusca de comédia romântica para um drama, no meio do caminho. Este é o décimo primeiro livro de Sparks a ser transformado em filme, e foi filmado em Wilmington, na Carolina do Norte, uma cidade costeira encantadora e acolhedora, embora bastante turística.

A protagonista, Gabby (Teresa Palmer), é uma estudante de medicina que vive em uma pitoresca casa de campo à beira do lago. Seu vizinho é Travis (Benjamin Walker), um veterinário despreocupado que frequentemente incomoda a vizinhança com suas festas barulhentas e som alto. Travis é um galanteador notório, com Monica (Alexandra Daddario) sendo apenas uma das muitas mulheres que disputam sua atenção. No entanto, ele não parece interessado em nenhuma delas de forma significativa, apenas distribuindo pequenos gestos de atenção para mantê-las por perto, conforme Gabby observa.

A história começa com Gabby frustrada, pois a algazarra de Travis atrapalha seus estudos. Como se não bastasse, sua cadela está grávida, e Gabby rapidamente culpa o cachorro de Travis, que anda livremente pela vizinhança. Esse primeiro encontro entre eles é desastroso. Gabby despreza Travis, que tenta contorná-la com seu “charme”, que ela considera pura arrogância.

No dia seguinte, Gabby leva sua cadela à clínica veterinária para verificar a gestação e se surpreende ao encontrar Travis, que é o veterinário. Mais tarde, eles se encontram novamente no parque de diversões da cidade. Gabby está acompanhada de seu namorado Ryan (Tom Welling), um médico charmoso, enquanto Travis está com Monica. Embora haja um clima estranho entre Gabby e Travis, os acompanhantes não percebem nada de anormal. Pouco depois, Gabby embarca em um passeio de barco com Travis e seus amigos, e logo os dois iniciam um romance sem que ela informe seu namorado.

Como em todos os romances de Nicholas Sparks, o casal apaixonado enfrenta uma série de obstáculos que complicam seu caminho para o “felizes para sempre”. No entanto, em uma virada de roteiro um tanto apressada, o filme de Katz adota um tom mais melancólico, com uma passagem de tempo acelerada demais para mostrar as consequências das “escolhas” de Gabby e Travis. O amor, por vezes, falha e não é exatamente um conto de fadas, mas, no fim, prevalece.

Em um determinado momento, há uma referência ao romance mais famoso de Sparks, “Diário de uma Paixão”, quando Travis menciona dois amantes que viveram na cidade e agora estão em uma casa de repouso. No entanto, ao contrário da adaptação bem-sucedida deste romance para as telas por Jeremy Leven e Jan Sardi, dirigida por Nick Cassavetes, “A Escolha”, disponível na Netflix, não entrega a mesma química, charme e dinâmica, mas ainda assim agrada aqueles que buscam um alívio emocional.

Gabby e Travis, ao longo de suas interações, revelam camadas de suas personalidades e desafios pessoais. Gabby, determinada e focada em sua carreira médica, encontra em Travis um desafio para sua organização meticulosa. Já Travis, com seu comportamento despreocupado e festivo, começa a revelar um lado mais profundo e sensível ao se envolver com Gabby. Os dilemas morais e as decisões difíceis que ambos enfrentam tornam a narrativa rica e envolvente, mantendo o espectador investido no desenrolar de suas vidas.

O filme, apesar de algumas críticas, consegue capturar a essência dos romances de Nicholas Sparks – a luta, a paixão e a inevitável dor que acompanha as escolhas do coração. A ambientação em Wilmington acrescenta um charme visual que complementa a atmosfera emocional da história. As cenas ao ar livre, as margens do lago e os momentos de introspecção dos personagens são visualmente atraentes e emocionalmente ressonantes.

“A Escolha”, na Netflix, é uma jornada de amor e sacrifício, mostrando que as decisões que tomamos podem ter repercussões duradouras e inesperadas. Embora possa não alcançar o mesmo impacto emocional de outras adaptações de Sparks, o filme oferece uma experiência satisfatória para os fãs do autor e para aqueles que apreciam um bom romance dramático. A atuação de Teresa Palmer e Benjamin Walker, juntamente com a direção de Ross Katz, cria uma narrativa que, apesar de suas falhas, é capaz de tocar o coração do público.

Filme: A Escolha

Direção: Ross Katz

Ano: 2016

Gênero: Romance/Drama

Nota: 8/10