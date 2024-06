Descubra a história de amor mais encantadora e fofa que você nunca ouviu falar, escondida na Netflix

O filme “Nuestros Amantes”, lançado em 2016 e dirigido por Miguel Ángel Lamata, explora a complexa relação entre Carlos (interpretado por Eduardo Noriega) e Irene (interpretada por Michelle Jenner). A história começa quando eles se encontram em uma livraria e Irene sugere um jogo intrigante: eles podem se encontrar regularmente, mas nunca devem revelar suas identidades reais, informações pessoais ou se conectar pelas redes sociais. Além disso, não podem se apaixonar. Com isso, os diálogos entre eles tornam-se enigmáticos e cheios de segredos, sem garantias de verdade.

Carlos, entretanto, possui uma vantagem. Ele havia visto Irene na livraria alguns dias antes, conversando com outro homem e chorando, o que indica um término recente de relacionamento. Irene eventualmente revela que seu ex-namorado é poeta e que eles já haviam tentado reatar antes da separação definitiva.

A trama se desenrola com Carlos e Irene descobrindo coincidências em suas vidas. Carlos também enfrenta desafios em seu relacionamento, pois sua esposa pediu um tempo após anos de casamento e namoro. Eles têm uma filha pequena, e a situação complica-se ainda mais quando descobrem que seus ex-parceiros estão juntos. A dinâmica entre eles torna-se um apoio mútuo na superação de relacionamentos fracassados, mas também lida com a dor de ver seus ex-amantes juntos.

Inspirado em “Antes do Amanhecer” de Richard Linklater, “Nuestros Amantes” baseia-se principalmente em diálogos longos e reflexivos, abordando temas como a vida, o amor e as relações. Os personagens se apaixonam gradualmente através dessas conversas profundas.

Embora Lamata tente inserir humor na narrativa, o tom dramático prevalece, com Carlos e Irene compartilhando suas dores e buscando a cura emocional. Em um encontro crucial, eles encontram seus ex-parceiros juntos, levando Carlos a confrontar sua esposa. Este confronto faz com que ela se arrependa e peça para reatar, forçando Carlos a reavaliar seus sentimentos por ambas as mulheres.

Um elemento crucial da narrativa é o bloqueio criativo de Carlos, que é roteirista. Os diálogos com Irene permitem que ele se reconecte consigo mesmo, redescobrindo suas motivações e desejos pessoais, algo que havia perdido no casamento. Esta jornada de autodescoberta é central para a trama.

“Nuestros Amantes” nos convida a refletir sobre nosso papel nos relacionamentos, a pressão social de seguir roteiros predefinidos e a perda da individualidade. É uma obra que, com delicadeza, questiona a anulação pessoal pelo outro e a busca pela felicidade após o término de um amor. O filme, com sua abordagem sensível e agradável, é uma experiência que merece ser apreciada.

Filme: Nuestros Amantes

Direção: Miguel Ángel Lamata

Ano: 2016

Gênero: Comédia / Romance/ Drama

Nota: 7/10