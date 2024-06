Inspirado em caso real, drama criminal australiano, na Netflix, vai te surpreender até o último minuto

As atuações de Sean Harris e Joel Edgerton elevam o suspense policial australiano “O Desconhecido” a um nível impressionante. Baseado no caso real do sequestro e assassinato de Daniel Morcombe, um menino de 13 anos, ocorrido em Sunshine Coast, Austrália, o filme enfrenta desafios tanto na produção quanto na temática. Dirigido e escrito por Thomas M. Wright, o projeto enfrentou a pandemia e levou dois anos para ser concluído. Agora disponível na Netflix, “O Desconhecido” se destaca como uma das melhores produções do catálogo, oferecendo uma experiência enigmática e imersiva durante suas duas horas de duração.

O filme se desenrola como um quebra-cabeça, revelando gradualmente as motivações e objetivos de seus personagens. No início, a conexão entre os personagens é obscura. A trama começa com Paul (Steve Mouzakis) e Henry (Sean Harris) se encontrando em um avião. Ambos compartilham passados misteriosos e um desejo de escapar de suas vidas pregressas. Paul oferece uma carona a Henry e menciona um homem chamado Mark (Joel Edgerton), que pode ajudar a limpar seu histórico criminal em troca de alguns serviços.

No dia seguinte, Henry e Mark se encontram, iniciando uma parceria de trabalho. Henry acredita que Mark faz parte de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas, e que precisa colaborar em grandes entregas para garantir sua proteção. Enquanto Henry conhece os supostos líderes dessa máfia, ele é obrigado a revelar todos os detalhes de sua vida criminosa, acreditando que isso garantirá a eliminação de seu passado. Contudo, conforme a narrativa avança, é revelado que Mark e o sindicato do crime são, na verdade, policiais disfarçados, cujo objetivo é extrair uma confissão de Henry, suspeito do sequestro e assassinato do menino.

A relação entre Henry e Mark se aprofunda à medida que a trama se desenvolve. As performances de Sean Harris e Joel Edgerton são tão convincentes que os espectadores são facilmente cativados por suas complexidades. O filme explora a humanidade em seus personagens, mostrando que tanto heróis quanto vilões possuem dores, fraquezas e alegrias. Henry, apesar de ser um sociopata, busca uma conexão humana, vendo em Mark uma chance de amizade e redenção. Em um momento crucial, Henry confessa a Mark que, embora saiba que seus pecados são imperdoáveis, ele sente o peso de suas ações, mas não demonstra arrependimento genuíno.

Por outro lado, Mark começa a ser consumido pela escuridão de Henry, afetando sua sanidade e segurança pessoal. Ele passa a sofrer de insônia e ansiedade, temendo pela segurança de seu filho e sendo corroído pela obscuridade de Henry. A intimidade crescente entre eles leva Mark a um estado mental frágil, onde a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais tênue.

“O Desconhecido”evita cenas explícitas de violência, focando no impacto emocional e psicológico de seus personagens. A conexão entre o espectador e os protagonistas é estabelecida através de suas vulnerabilidades e conflitos internos. Henry, apesar de sua natureza sociopata, é mostrado como um ser isolado e solitário, enquanto Mark luta para manter sua moralidade intacta diante da escuridão que enfrenta.

Além de ser um estudo profundo da mente humana, o filme também destaca a fragilidade do sistema de justiça. Mesmo em um país com recursos avançados como a Austrália, o caso do menino levou mais de oito anos para ser solucionado. Henry, com sua astúcia e inteligência, conseguiu ocultar seus crimes por muito tempo, tornando a tarefa da polícia extremamente difícil. A necessidade de provas concretas e a dificuldade de garantir uma condenação tornam a investigação ainda mais desafiadora.

As paisagens do Monte Beerwah são uma presença constante no filme, especialmente nas cenas iniciais e finais. Este local, onde os restos mortais de Daniel Morcombe foram encontrados, adiciona uma camada de autenticidade e gravidade à narrativa. “O Desconhecido” vai além do típico suspense policial, oferecendo uma exploração profunda da mente humana e dos desafios de escapar das trevas quando se é sugado pelo mal.

Filme: O Desconhecido

Direção: Thomas M. Wright

Ano: 2022

Gênero: Suspense / Policial

Nota: 10/10