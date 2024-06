Romance assistido por mais de 10 milhões de pessoas na semana de estreia na Netflix

Na época de Natal, surgem diversos filmes e séries que tentam capturar a magia dessa época do ano, um período de correria, projetos adiados e despesas inesperadas. “Última Chamada para Istambul”, do diretor turco Gönenç Uyanık, segue essa linha, retratando as confusões e emoções intensificadas que muitos enfrentam durante as festividades.

Diferente de muitas produções natalinas ambientadas no hemisfério norte, onde o frio é parte do cenário, “Última Chamada para Istambul” traz todas as outras confusões com uma energia ainda maior, especialmente quando comparado ao Dia de Ação de Graças, um feriado marcado por um simulacro de gratidão e união familiar. Nesse contexto, o filme parece funcionar como um manifesto contra o farisaísmo dessas datas, onde a felicidade se torna uma obrigação a ser cumprida para garantir um novo ano de ilusões.

A produção, roteirizada por Nuran Evren Sit, destaca-se pelas sequências bem-embaladas que capturam lindas imagens de Nova York. O filme se aproveita do charme da cidade em diferentes momentos, seja sob o sol ou prestes a chover. Nova York serve de pano de fundo para a história de Serin, interpretada por Beren Saat, e Mehmet, vivido por Kivanç Tatlitug. Ambos são jovens, atraentes, bem-sucedidos e comprometidos, mas um equívoco no aeroporto acaba unindo seus caminhos.

A trama começa quando Serin e Mehmet, que inicialmente não têm nada em comum além de terem compartilhado o mesmo voo, começam a criar pretextos para passar mais tempo juntos após uma confusão com a bagagem no Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Serin parece não estar passando por nenhum problema conjugal, ao contrário de Mehmet, que exibe um charme cafajeste característico. A história se desenvolve a partir dessa premissa, explorando as nuances do relacionamento que se forma entre eles.

No entanto, uma das grandes falhas do filme é a falta de clareza sobre por que Serin e Mehmet precisam estar em Nova York sem seus respectivos cônjuges. Essa ausência de justificativa enfraquece a narrativa, que tenta emular sucessos como “Amor sem Escalas” (2009), de Jason Reitman, mas sem a mesma audácia ao abordar a hipocrisia e o cinismo dos adultos que se recusam a amadurecer. Apesar dessas deficiências, o clima natalino perdoa muitas falhas, permitindo que o público se entregue à história.

“Última Chamada para Istambul”, na Netflix, não deixa de ser uma crítica velada às expectativas irreais que cercam as festividades de fim de ano, expondo as contradições e os sentimentos contraditórios que muitas vezes vêm à tona. Mesmo com suas imperfeições, o filme oferece um olhar interessante sobre as complexidades das relações humanas durante uma época em que a sinceridade muitas vezes é mascarada por celebrações superficiais.

Filme: Última Chamada para Istambul

Direção: Gönenç Uyanık

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 7/10