Últimos dias para assistir ao suspense arrepiante que vai te fazer rir e se assustar, na Netflix

“Em Confinamento” é um thriller que se desenrola em uma cidade remota e tranquila de Oregon. Robert Mitchell (Henry Thomas), um encanador e pai de família, enfrenta uma luta desesperada pela sobrevivência após ficar preso sob o assoalho de uma cabana em um dia de trabalho rotineiro que se transforma em pesadelo.

Durante seu serviço, Robert testemunha um assassinato e se esconde entre tábuas, tijolos e canos para escapar dos criminosos que buscam freneticamente um grande montante de dinheiro escondido. A trama acompanha a transformação de Robert de um homem pacífico e comum, muitas vezes passivo, em alguém que precisa lutar com todas as suas forças, utilizando suas ferramentas como armas para sobreviver aos bandidos determinados a eliminá-lo.

Com um toque claustrofóbico e a intenção de ser divertido, apesar da tensão constante, Henry Thomas precisou suportar as dificuldades de atuar em um espaço extremamente limitado, construído especialmente para as gravações. Em entrevista, Thomas mencionou o desafio de se arrastar em um local apertado, enquanto cerca de 25 técnicos com luzes e câmeras se acomodavam no mesmo ambiente durante 14 horas por dia, ao longo de três semanas. Mesmo com a ajuda de um dublê, Thomas sofreu com as cenas de ação, ficando coberto de hematomas ao final das filmagens.

Paralelamente, a trama inclui uma investigação policial sobre árvores que misteriosamente desaparecem da cidade. Esses dois enredos se cruzam no desfecho do filme. A habilidade de L. Gustavo Cooper em entrelaçar esses elementos, combinada com a dedicação do elenco e da equipe técnica, se destaca como um dos pontos fortes deste thriller, proporcionando uma experiência cinematográfica envolvente e inesperada. A produção exigiu um enorme esforço de todos os envolvidos, devido ao orçamento restrito.

Henry Thomas, cujo pai também era encanador, considerou a oportunidade de interpretar um trabalhador comum como herói uma experiência original e fascinante. Ele mencionou que se imaginava como seu pai em um dia de trabalho especialmente difícil. Thomas, conhecido por seu papel icônico como o pequeno Elliot em “E.T. — O Extraterrestre”, além de personagens em “Lendas da Paixão” e “Gangues de Nova York”, tem se voltado para o cinema independente e papéis menos proeminentes nos últimos anos. Recentemente, ele tem sido frequentemente associado a várias produções da Netflix, graças a um acordo contínuo com o diretor Mike Flanagan, com quem trabalha desde 2014.

L. Gustavo Cooper, formado em Cinema pela Universidade de Columbia, iniciou sua carreira como skatista, criando vídeos de skate para redes sociais. Um talento jovem e ambicioso, Cooper tem se destacado em Hollywood com rapidez, devido aos seus curtas-metragens que revelam sua visão singular como cineasta.

Este filme, “Em Confinamento”, na Netflix, representa uma interessante combinação de ação, suspense e desenvolvimento de personagem, explorando temas de sobrevivência e resistência em um cenário inusitado. A narrativa detalhada e a complexidade emocional do protagonista acrescentam camadas de profundidade ao filme, tornando-o uma experiência intrigante para o público. A capacidade de Cooper de criar uma atmosfera de tensão contínua, juntamente com a performance comprometida de Thomas, solidifica “Em Confinamento” como um thriller memorável e envolvente, que desafia os limites do gênero.

Filme: Em Confinamento

Direção: L. Gustavo Cooper

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Ação

Nota: 8/10