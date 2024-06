Faroeste vencedor de 2 Oscars, com Jamie Foxx, na Netflix

“Django Livre” é um exemplo contundente da ousadia de Quentin Tarantino. Desde sua estreia com o tumultuado “Cães de Aluguel” (1992), o diretor tem explorado novos territórios, frequentemente ignorando expectativas convencionais e surpreendendo seu público com reviravoltas inesperadas. A narrativa de Tarantino é repleta de detalhes que podem passar despercebidos por anos e, mesmo assim, ele consegue desconcertar os espectadores com mudanças abruptas, mantendo um mistério sobre suas intenções.

Em “Os Oito Odiados” (2015), Tarantino mais uma vez nos apresenta personagens complexos e isolados em seus próprios mundos, cheios de questões urgentes e relevantes para o século 21. No centro de “Django Livre”, está Django, interpretado por Jamie Foxx, um homem escravizado cuja vida foi marcada por experiências amargas e humilhantes. Este personagem busca criar uma nova história para si mesmo, impulsionado pela dor e pela indignação. Tarantino habilmente constrói a fúria e a determinação de Django, refletindo uma jornada similar às lutas pelos direitos civis lideradas por figuras como Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Django incorpora aspectos de ambos, sendo uma figura de resistência em busca de justiça.

O contexto histórico da Guerra Civil Americana (1861-1865) e a economia dependente da escravidão são explorados por Tarantino de forma crítica e nada ingênua. Ele transforma Django de um simples escravo em um agente de mudança, simbolizando a luta pela liberdade e a transformação social. A jornada de Django espelha a resistência contra a opressão e a busca por direitos individuais, mostrando que a liberdade dos negros poderia trazer maiores benefícios econômicos do que a escravidão.

Com “Django Livre”, na Netflix, Tarantino continua a desafiar normas estabelecidas e narrativas convencionais. Ele aborda temas complexos que muitas vezes são simplificados pela indústria cultural, como o caso de Francisca da Silva de Oliveira, a Chica da Silva, uma negra alforriada que oprimia outros negros. Através de sua narrativa, Tarantino explora as nuances da opressão e da resistência, oferecendo uma reflexão profunda sobre o poder e a liberdade.

Filme: Django Livre

Direção: Quentin Tarantino

Ano: 2012

Gênero: Faroeste/Ação

Nota: 10