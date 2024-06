Maior sucesso da carreira de Tom Cruise, filme que arrecadou 7,5 bilhões está na Netflix

Invariavelmente, chega o momento em que um filme icônico do passado renasce, despertando novamente o interesse e o entusiasmo. É o caso de “Top Gun: Maverick,” cercado por elogios e justificando cada centavo dos 170 milhões de dólares investidos ao longo de três anos. A produção, capitaneada por Christopher McQuarrie e Tom Cruise, mantém uma qualidade que remete ao trabalho de Tony Scott em “Top Gun — Ases Indomáveis” (1986), especialmente ao reunir talentos diante e atrás das câmeras.

Como em 1986, Cruise carrega grande parte da aura do filme de Kosinski. Em “Maverick,” ele assume o papel de Pete Mitchell, uma nova demonstração do seu talento versátil, consolidando-se como uma das figuras mais rentáveis e respeitadas de Hollywood. A bordo de aeronaves cujo valor equivale ao orçamento total de muitos filmes, Cruise, aos sessenta anos, continua a encantar audiências de todas as idades.

No roteiro elaborado por Jim Cash, Peter Craig e Jack Epps Jr., o carismático Mitchell, conhecido pelo apelido que dá nome à sequência, retorna para testar um dos F/A-18 da Marinha americana. Ele precisa atingir e manter um nível extremo de pressão e velocidade, um feito que poucos aviadores conseguem. Ninguém duvida da sua capacidade de completar essa tarefa, mas seu desejo de ultrapassar limites o leva além do permitido, resultando em falha e uma aeronave destruída. Como punição, é designado de volta à escola de pilotos de caça, a Top Gun, onde treinará a nova geração de aviadores.

Antes da primeira aula, Kosinski dedica tempo a mostrar Maverick em um cenário cotidiano, surgindo como um estranho em um diner no centro-oeste dos Estados Unidos e, posteriormente, em um bar repleto de calouros fanfarrões. Esse cenário introduz um ambiente hostil e despreocupado que contrasta com a disciplina militar.

As personagens femininas têm papel significativo na história, seguindo o exemplo do primeiro filme. Penny Benjamin, interpretada por Jennifer Connelly, é uma amiga de longa data de Maverick, proporcionando momentos cômicos e possivelmente românticos.

Como novo instrutor da Top Gun, Maverick reativa memórias antigas do público, especialmente relacionadas ao conflito central de “Top Gun — Ases Indomáveis,” a morte de Goose. Rooster, filho de Goose e interpretado por Miles Teller, é um dos novos alunos de Maverick. A subtrama entre Teller e Cruise se destaca, dando profundidade emocional ao filme e justificando a duração de 130 minutos. Para os não fãs dos aspectos mais extravagantes dos anos 1980, como a icônica cena de vôlei de areia, há um novo foco na narrativa emocional e nas relações interpessoais.

Filme: Top Gun: Maverick

Direção: Joseph Kosinski

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10