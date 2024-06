Frenético e irresistível, melhor filme de ação dos últimos 2 anos vai injetar adrenalina direto na sua veia

Inspirado pelo estilo de “Chamas da Vingança”, “Agente Infiltrado” é um thriller de ação francês dirigido por Morgan S. Dalibert e coescrito por Alban Lenoir, que também interpreta o protagonista, Adam Franco. Lenoir, com sua presença imponente e porte físico que remete a um guerreiro viking, encaixa-se perfeitamente no papel de Adam, um agente secreto determinado a infiltrar-se em uma facção criminosa de elite para localizar o terrorista sudanês Moktar, interpretado por Kevin Layne.

Adam, em sua missão implacável, rapidamente se torna a principal força de Victor (Eric Cantona), o líder da facção com conexões com Moktar. Ele não demora a destacar-se no grupo, assumindo a posição de guarda-costas de Jonathan, o jovem filho adotivo de Victor.

No entanto, a jornada de Adam é marcada por conflitos intensos entre Victor e um rival, Amet. Envolvido em uma violenta guerra entre facções, Adam deve tomar decisões que desafiam seus princípios. A tensão aumenta quando Jonathan, um menino inocente, é sequestrado pelo grupo de Amet, forçando Adam a agir em uma missão de resgate solitária.

A profundidade do filme se revela nos dilemas morais que Adam enfrenta. As fronteiras entre heróis e vilões se tornam indistintas, especialmente quando Adam confronta Moktar. Este último revela uma trama mais ampla, envolvendo o governo francês e questões de imperialismo e exploração no Sudão. O confronto entre os dois personagens leva o público a refletir sobre ética, política e moralidade.

Embora Eric Cantona, conhecido por sua carreira no futebol, ofereça uma atuação mais contida, limitando a complexidade de seu personagem, Lenoir entrega uma performance intensa e cativante, mesmo com seu semblante frequentemente inexpressivo.

“Agente Infiltrado”, na Netflix, transcende o simples entretenimento de ação. Com um roteiro bem elaborado, o filme convida o espectador a ponderar sobre as complexidades da moralidade humana.

Filme: Agente Infiltrado

Direção: Morgan S. Dalibert

Ano: 2023

Gênero: Ação

Nota: 8/10