Filme encantador com Greta Gerwig e Elle Fanning está na Netflix e vai melhorar seu dia instantaneamente

No início de “Mulheres do Século 20”, um Ford Galaxy creme em chamas marca o começo de uma narrativa envolvente. Este incidente abre espaço para reflexões sobre tempos que já foram mais felizes, ou pelo menos menos complexos. Dirigido por Mike Mills, o filme mergulha na vida de uma mulher e seu filho único, ambos tentando se adaptar à ausência de uma figura paterna enquanto a vida lhes traz novas e inesperadas reviravoltas.

Mills, que também escreveu o roteiro, claramente conhece bem seus personagens, criando diálogos que soam naturais e autênticos. As conversas fluem de maneira que nos fazem acreditar na existência real dessas pessoas, com conflitos e emoções que ecoam a experiência humana de forma singular e universal.

Dorothea Fields, interpretada por Annette Bening, é uma representação autêntica da geração da Depressão. Nascida durante a Grande Depressão que seguiu a quebra da Bolsa de Valores de 1929, Dorothea traz consigo a marca da desesperança e do medo daquela era. Aos 55 anos e mãe solteira, ela tenta criar seu filho Jamie, de 15 anos, em Santa Bárbara, Califórnia, no início dos anos 1980. Eles formam uma dupla incomum, que chama a atenção em sua pequena cidade.

Bening oferece uma performance poderosa como Dorothea, uma mulher constantemente lidando com suas próprias angústias enquanto tenta entender e apoiar seu filho adolescente. Organizando jantares para seus poucos amigos e convidados especiais, como os bombeiros que ajudaram a conter o incêndio do Galaxy, Dorothea também aluga quartos em sua casa para Abbie, uma fotógrafa punk em recuperação de um câncer, e William, um faz-tudo com espírito hippie.

A presença de Greta Gerwig como Abbie e Billy Crudup como William intensifica a atmosfera peculiar da casa, onde tudo parece um pouco fora do comum. O ambiente se torna ainda mais intrigante com a chegada de Julie, interpretada por Elle Fanning, uma amiga de infância de Jamie que, insatisfeita com sua própria família, começa a passar as noites no quarto dele.

Enquanto em “Toda Forma de Amor” (2011), Mills explorou a vida de seu pai através da história de um homem idoso que se assume homossexual, em “Mulheres do Século 20”, ele se volta para a figura de sua mãe. Jamie, vivido por Lucas Jade Zumann, é um jovem tentando encontrar seu lugar no mundo e lidar com o complexo universo feminino ao seu redor, simbolizado pela figura de Julie.

Ao longo do filme, vemos Jamie lutar para afirmar sua identidade e provar seu valor, uma jornada que ressoa profundamente. No entanto, o verdadeiro foco do filme são as mulheres que o cercam — personagens complexas que combinam força e vulnerabilidade, independência e romantismo. Mills captura essas nuances com uma sensibilidade que destaca a profundidade e a beleza da experiência feminina.

A história se desenrola com uma combinação de momentos intensos e reflexivos, explorando temas universais como identidade, relacionamento e crescimento pessoal. As performances do elenco, especialmente de Bening, Gerwig e Fanning, dão vida a essas personagens com uma autenticidade que toca o espectador.

“Mulheres do Século 20” vai além de ser um simples relato autobiográfico de Mills. Ele cria um retrato rico e multifacetado das vidas de seus personagens, refletindo sobre como as experiências das gerações anteriores continuam a moldar o presente e o futuro. Com uma direção hábil e um roteiro bem construído, o filme oferece uma visão profunda e comovente das complexidades das relações humanas.

Este filme não é apenas uma viagem ao passado, mas uma meditação sobre o impacto duradouro das escolhas e desafios que cada geração enfrenta. Com sua narrativa sensível e performances fortes, “Mulheres do Século 20”, na Netflix, se destaca como uma obra que convida à reflexão e ao reconhecimento da beleza e das dificuldades inerentes à condição humana.

Filme: Mulheres do Século 20

Direção: Mike Mills

Ano: 2016

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10