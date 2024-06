Comédia romântica fofinha com Lucy Hale e Grant Gustin, no Prime Video, vai te fazer querer ficar em casa no fim de semana

Quando duas personalidades diametralmente opostas se encontram em um aplicativo de relacionamento, o resultado pode ser um desastre. É exatamente o que quase ocorre com Nicole (Lucy Hale) e Max (Grant Gustin) em “Puppy Love”, disponível no Prime Video. Max é um ansioso crônico, obcecado por limpeza e com socialmente inepto. Nicole, por outro lado, é espontânea, desorganizada e criativa.

A única coisa que eles têm em comum é a dificuldade em se conectar romanticamente com outras pessoas e o fato de ambos serem tutores de cachorros resgatados. Quando dão match no aplicativo, a interação começa de forma desastrosa. Justo quando parecem se entender, Nicole oferece a Max comida apimentada, fazendo-o passar mal. Para piorar, seus cachorros fogem e são encontrados cruzando no parque.

Nicole insiste que seu cão, Channing Tatum, é castrado. Max, por sua vez, acredita que sua delicada Chloe foi agredida pelo cachorro de Nicole e decide se afastar, esperando nunca mais encontrá-la. O encontro é um fracasso e ambos ficam com péssimas impressões um do outro.

Pouco tempo depois, Max procura Nicole para informá-la que Chloe está prenhe. Nicole reafirma que Channing Tatum é castrado e o leva ao veterinário para confirmar que a ninhada não é dele. No consultório, descobrem que o cão tem testículos internos, sendo, provavelmente, o pai dos filhotes. Assim, Nicole e Max precisam se reconciliar e aprender a conviver para compartilhar a responsabilidade pelos futuros filhotes.

Nicole é despejada de seu apartamento e convence Max a deixá-la ficar alguns dias em sua casa. Embora ele aceite, não é nada fácil lidar com as mudanças que a desorganizada Nicole traz para seu lar.

A convivência inicial é uma tortura para o perfeccionista Max, que coleciona itens raros de filmes, brinquedos e outros objetos difíceis de encontrar. Nicole, por outro lado, parece à vontade demais na casa de um quase estranho.

Max tenta lidar com a situação com paciência, pois está em tratamento psicológico para suas ansiedades e manias. Aos poucos, eles se sentem cada vez mais atraídos um pelo outro, mas sem expressar esses sentimentos, a relação permanece na amizade.

Certa noite, Nicole decide sair e convida Max, que recusa. No bar, ela encontra um cliente rico, com quem fica bêbada, beija e leva para a casa de Max. O cliente mexe nas peças de coleção de Max, deixando-o furioso. Como se não bastasse, o homem vai embora, deixando a porta aberta, o que faz Chloe fugir.

Após uma busca para resgatá-la, Max expulsa Nicole de casa, aparentando que a relação entre eles está completamente arruinada. No entanto, os sentimentos acabam falando mais alto e os reaproximam.

A comédia romântica de Nick Fabiano e Richard Alan Reid, com roteiro de Greg Glienna, Peter Stass e Kirsten Guenther, traz um elemento novo e moderno: os relacionamentos entre apaixonados por animais. Apesar de um enredo previsível e clichê, o filme oferece um certo conforto ao mostrar que as reviravoltas conduzirão os protagonistas para um desfecho seguro.

Filme: Puppy Love

Direção: Nick Fabiano e Richard Alan Reid

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10