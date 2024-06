Com Mark Wahlberg e Garret Hedlund, um dos melhores filmes de ação dos últimos 20 anos na Netflix

Tratar temas sensíveis requer habilidade, e John Singleton (1968-2019) faz isso de forma notável em “Quatro Irmãos”. Singleton, conhecido por abordar questões como racismo, preconceito etário e imigração, nunca se preocupou com as opiniões alheias. Seu currículo inclui diversos filmes com uma mensagem clara desde o início. Em “Quatro Irmãos”, ele mescla elementos edificantes com violência explícita, criando uma narrativa coesa onde cada elemento tem seu lugar intencionalmente planejado pelo diretor.

A história começa com uma senhora de idade avançada entrando em uma loja de conveniência em uma área decadente de Detroit, Michigan. A personagem Evelyn Mercer, interpretada por Fionnula Flanagan, sugere que algo está para acontecer. Evelyn, uma mulher acima de qualquer suspeita, convence o balconista a não chamar a polícia para um menino pego furtando doces. Ela faz um discurso sobre a importância da família, escola, moral e religião. Após liberar o garoto, ela escolhe um peru para a ceia de Ação de Graças.

O roteiro de David Elliot e Paul Lovett flerta constantemente com o caos iminente. Um episódio corriqueiro desencadeia uma sequência de eventos violentos que impulsionam a trama, que é ao mesmo tempo fantasiosa e realista. Singleton utiliza esse gancho para introduzir Bobby, Angel, Jeremiah e Jack, irmãos adotados por Evelyn quando crianças. Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, Andre Benjamin e Garrett Hedlund interpretam esses personagens, que cresceram juntos porque Evelyn, uma filantropa, não conseguiu arranjar famílias para eles. Esse detalhe, fornecido pelo tenente Green (Terrence Howard), é crucial para o desenvolvimento da história, mas é apresentado de forma sutil.

Inspirado livremente em “The Sons of Katie Elder” (1965), dirigido por Henry Hathaway (1898-1985), que também dirigiu “Bravura Indômita” estrelado por John Wayne (1907-1979), Singleton conduz “Quatro Irmãos” através de seus 109 minutos, explorando o plano dos irmãos para enfrentar o grande vilão da história. Esses personagens não são santos, e o antagonista, Victor Sweet (Chiwetel Ejiofor), é ainda mais perigoso. Singleton desenvolve duas subtramas envolvendo Jerry e Jack, utilizando o talento de Ejiofor para intensificar a narrativa.

Refletindo sobre “Quatro Irmãos”, o filme, na Netflix, à primeira vista, pode parecer simples, mas oferece uma riqueza de argumentos para discussões profundas. Singleton, que morreu jovem, deixou um legado de temas não resolvidos. A falta de reconhecimento que ele sofreu em vida, algo que Spike Lee conseguiu em uma geração intermediária, pode um dia ser corrigida? Singleton talvez não se importasse em ser lembrado após sua morte, mas a possibilidade de ser esquecido é uma preocupação real. “Quatro Irmãos” representa uma tentativa significativa de Singleton de permanecer na memória coletiva do público, que muitas vezes celebra seus artistas apenas postumamente.

Filme: Quatro Irmãos

Direção: John Singleton

Ano: 2005

Gêneros: Ação/Crime

Nota: 8/10