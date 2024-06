O filme na Netflix que tem 99% de avaliações positivas, mas você ainda não assistiu

“Outside In” explora a vida de um homem que, após duas décadas de encarceramento por um crime que não cometeu, busca reintegrar-se à sociedade. O filme, dirigido por Lynn Shelton (1965-2020), destaca-se pelo seu estilo delicado e introspectivo, oferecendo uma visão diferenciada sobre uma história que poderia parecer corriqueira.

A narrativa gira em torno de Chris, um personagem interpretado por Jay Duplass com uma sensibilidade notável. Aos 38 anos, ele retorna à sua cidade natal, Granite Falls, e enfrenta a complexa tarefa de readaptar-se ao mundo exterior. A cena inicial, onde Chris aprecia batatas fritas enquanto olha pela janela do carro, sintetiza a mistura de esperança e incerteza que permeia sua nova realidade. Esse momento define o tom do filme, sinalizando ao espectador a abordagem particular que será adotada.

O enredo não se detém em esclarecer os detalhes do crime que levou Chris à prisão, mas enfatiza sua inocência e a injustiça sofrida. Essa temática também é abordada em “Monstro” (2018), dirigido por Anthony Mandler, onde o protagonista se vê envolvido em um assalto à mão armada. No entanto, enquanto “Monstro” se passa na metrópole de Nova York, “Outside In” ambienta-se na pequena e sombria cidade da costa nordeste dos Estados Unidos, realçando o impacto do ambiente na narrativa. A diretora Lynn Shelton, que colaborou no roteiro, infelizmente faleceu em maio de 2020, deixando um legado interrompido pela leucemia mieloide aguda.

A adaptação de Chris à vida fora da prisão é repleta de desafios. Ele lida com a evolução tecnológica, como o uso de computadores e celulares, e enfrenta dificuldades financeiras que o obrigam a residir temporariamente com seu irmão Ted, interpretado por Ben Schwartz. Ted, que foi o verdadeiro autor do crime, visitou Chris esporadicamente durante os anos de prisão, ao contrário da mãe deles, que nunca o visitou. A única figura constante na vida de Chris é Carol, sua ex-professora de inglês, interpretada com maestria por Edie Falco. Carol desempenha um papel crucial no apoio a Chris, ligando regularmente e estudando seu caso minuciosamente, contribuindo para a redução de sua pena.

A relação entre Chris e Carol, embora não se transforme em um romance convencional, adiciona uma camada de profundidade ao filme. Shelton insinua uma paixão platônica de Carol por Chris, enquanto ele mistura sentimentos de gratidão e afeto. O filme também aborda os problemas pessoais de Carol, como seu casamento deteriorado e a relação complicada com sua filha Hildy, interpretada por Kaitlyn Dever.

A cinematografia de Nathan M. Miller merece destaque, mantendo a câmera próxima às cenas e capturando a atmosfera melancólica de Granite Falls. Essa escolha visual intensifica a conexão emocional do público com os personagens e a trama.

O desfecho do filme, mantendo a tensão emocional entre Chris e Carol, sugere uma continuação das suas vidas sem um vínculo romântico explícito. “Outside In” explora o amor de uma forma realista e complexa, mostrando que nem sempre os sentimentos são simples ou facilmente resolvidos. A abordagem única de Shelton transforma uma narrativa potencialmente comum em uma reflexão profunda sobre redenção e conexões humanas.

Filme: Outside In

Direção: Lynn Shelton

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 9/10