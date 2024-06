Último dia para assistir na Netflix a comédia mais amada das duas últimas décadas

Toda fase da vida carrega sua própria beleza e desafios, frequentemente delineados por fantasias quase patológicas que podem nos conduzir a grandes avanços ou a derrotas que demoram a ser esquecidas. Além das lições que a vida naturalmente nos impõe, somos forçados a nos conhecer, a suportar a solidão que afeta alguns mais que outros, mas só compreendemos, após algum tempo, que até os sentimentos mais fortes se dissipam antes do que imaginamos.

É nesse contexto que se insere “Show de Vizinha”, uma comédia juvenil dirigida por Luke Greenfield. O filme explora o cotidiano monótono de um jovem que espera pelo amor ou pelo sexo, sua forma mais imediata e arriscada, até que, inesperadamente, algo muda em sua vida. O filme de Greenfield não busca mistério, e nem precisa; qualquer pessoa que já foi adolescente ou se sentiu solitária entende a direção da narrativa.

Matthew Kidman parece destinado a uma vida de virgindade torturante, até que seu destino promete uma mudança drástica. O roteiro de Brent Goldberg, David Wagner e Stuart Blumberg utiliza elementos típicos dos filmes adolescentes de Hollywood, centrando a história na figura de Matthew, cujo sobrenome é uma referência a Tom Cruise em “Negócio Arriscado” (1983). O personagem Joel Goodson, interpretado por Cruise, enfrenta problemas após uma noite com Lana, uma prostituta vivida por Rebecca De Mornay.

De maneira semelhante, Matthew se vê em apuros quando se envolve com Danielle, a vizinha que parece estar ao alcance, mas que não cede facilmente. Os roteiristas criam uma situação pouco realista, mas não absurda, para o primeiro encontro entre Matthew e Danielle. O filme combina erotismo, suspense, comédia e ação, com Emile Hirsch e Elisha Cuthbert se mostrando à vontade em seus papéis, transmitindo a diversão das cenas, mesmo quando revelam o segredo que envolve a personagem de Cuthbert.

No segundo ato, Greenfield introduz Kelly, interpretado por Timothy Olyphant, um mentor artístico de Danielle disposto a tudo para recuperar sua estrela, oferecendo um comentário sutil sobre a dureza da vida, especialmente para jovens mulheres. Matthew, por sua vez, parece pronto para enfrentar chantagens e circunstâncias humilhantes, situações que todos acreditamos poder superar. No entanto, aqueles que já viveram um pouco mais sabem que um amor como o deles é mais uma metáfora do que uma inspiração real.

Filme: Show de Vizinha

Direção: Luke Greenfield

Ano: 2004

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 7/10