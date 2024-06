Comédia romântica com a Alexandra Daddario, na Netflix, prova que o amor pode estar em todos os lugares

Como você mudaria sua vida se descobrisse um meio de voltar no tempo? Todos temos arrependimentos, decisões que gostaríamos de ter reconsiderado, palavras que deveríamos ter dito. A vida oferece apenas uma oportunidade, e algumas chances nunca se repetem. Contudo, o cinema nos permite fantasiar como seria a vida se tivéssemos superpoderes, se nascêssemos em outro corpo ou em outro lugar. Em “Como Nos Conhecemos ”, o diretor Ari Sandel e o roteirista John Whittington revisitam clássicos do cinema como “Quero Ser Grande” e “O Feitiço do Tempo ” em uma comédia romântica acolhedora.

Noah (Adam Devine) conhece Avery (Alexandra Daddario) em uma festa de Halloween em 2014. Três anos depois, ele participa do noivado dela com Ethan (Robbie Amell). Embriagado, ele relembra as oportunidades perdidas e o fato de ter deixado Avery se apaixonar por outro. Desolado, ele volta à cabine de fotografia que visitaram na noite em que se conheceram e deseja voltar no tempo. E isso acontece. Noah acorda em 31 de outubro de 2014 e tenta agir de forma diferente para conquistar Avery, mas acaba se transformando em um homem arrogante, que passa uma noite com ela e depois desaparece por três meses.

Noah tenta diversas vezes reconstruir sua história com Avery usando a máquina do tempo, mas falha em cada tentativa. Ele percebe que, embora algumas coisas possam ser manipuladas, outras seguem um curso natural e fora de nosso controle. É preciso navegar o barco da vida, sabendo que o vento sopra conforme sua própria vontade. Podemos dirigir o barco até certo ponto, mas o destino é imprevisível, às vezes turbulento, às vezes sereno.

Nessas jornadas temporais, Noah experimenta diferentes versões de si mesmo: um homem rico, um marido apaixonado, um canalha, um perseguidor. Finalmente, ele entende que talvez precise abrir mão de Avery para encontrar o verdadeiro amor. Amor, assim como a vida, não pode ser controlado. Nem sempre quem amamos nos ama de volta, e quando dois corações se encontram, é quase um milagre. É fundamental valorizar essas raras oportunidades que a vida oferece.

“Como Nos Conhecemos ” nos ensina a aceitar quem somos e nosso destino. A vida pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Amor e felicidade podem estar onde menos esperamos. É preciso estar vigilante e corajoso. Não há tempo para temer a morte, como escreveram Caetano e Gil.

Filme: Como Nos Conhecemos

Direção: Ari Sandel

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance/Fantasia

Nota: 7/10

100