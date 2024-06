A história de amor mais bonita que você verá na Netflix

Wanweaw e Weawwan Hongvivatana iniciam seu filme “You e Me e Me” de maneira que remete ao estilo de um dos cineastas mais influentes da Ásia, Yasujiro Ozu (1903-1963). Ozu era conhecido por abordar dramas familiares com uma sensibilidade única, como exemplificado em “Pai e Filha” (1949), onde explora a dor de um pai viúvo que quer casar a filha, apesar dela preferir continuar cuidando dele.

As irmãs Hongvivatana empregam uma abordagem semelhante, marcada por uma sutileza estilística característica de Ozu, mas disfarçam a melancolia com o uso vibrante de cores e luzes dos bosques tailandeses, capturados pela fotografia de Kritsada Nakagate. Esta técnica parece ser uma estratégia deliberada das diretoras para manter a atenção do público: quanto mais o enredo avança em tensão, mais colorida se torna a tela, criando um contraste que sustenta a narrativa até seu desenlace.

Em um dia quente de 1999, uma garota começa a fazer um pedido extenso em um restaurante, duplicando todos os pratos. Advertida sobre a multa por desperdício, ela prossegue imperturbável, acompanhando tudo com quatro molhos diferentes. Após um corte rápido, a vemos deixar a mesa com a comida pela metade para ir ao banheiro, deixando a bolsa como garantia de retorno.

As diretoras revelam então que Me, uma das gêmeas protagonistas, tinha um plano, atingindo o objetivo de envolver o público. Wanweaw e Weawwan exploram bem os clichês sobre as vantagens e desafios de ser gêmea, e seria interessante se tivessem focado mais nesse aspecto, ao invés de insistir na subtrama da profecia de Nostradamus e o bug do milênio, que, embora irrelevante, recebe atenção excessiva até o final.

A perspectiva de morrer sem viver um grande amor acende algo em Me e You, interpretadas por Thitiya Jirapornsilp, que começam a ver Mark, o único que consegue diferenciá-las, com outros olhos. As diretoras desenvolvem essa descoberta do amor evitando os clichês e soluções fáceis de gêmeas rivais que lutam pelo mesmo amor. You e Me se tornam concorrentes pelo afeto de Mark, interpretado por Anthony Buisseret, mas nunca esquecem que são irmãs antes de serem pretendentes do mesmo rapaz.

A afinidade entre as irmãs é aprofundada nos atos subsequentes, quando é revelada a mágoa pela ausência do pai, Eak, interpretado por Natee Ngamnaewprom, que abandonou Bangcoc para viver em um vilarejo rural em Nakhon Phanom. Durante o tempo que viveram com a mãe, Nim, interpretada por Supaksorn Chaimongkol, elas esperavam que o pai voltasse por vontade própria, até que perderam a esperança.

Quando o filme se aproxima do final, uma reviravolta esclarece qualquer dúvida sobre a ligação inseparável das irmãs, mostrando que elas nasceram para permanecer o mais próximas possível. Nem todas as histórias de jovens no cinema asiático terminam tão bem.

Filme: You e Me e Me

Direção: Wanweaw e Weawwan Hongvivatana

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Romance/Coming-of-age

Nota: 9/10