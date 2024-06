Baseado em série de sucesso da literatura, thriller de ação com Tom Cruise está na Netflix

O segundo filme da série, “Jack Reacher: Sem Retorno”, arrecadou 100 milhões de dólares nas bilheterias globais em apenas duas semanas de exibição. Baseado no livro “Never Go Back” de Lee Child, publicado em 2013, o filme continua a saga do personagem Jack Reacher, mas não segue a ordem cronológica dos livros, uma vez que a obra que inspirou o primeiro filme foi lançada posteriormente.

Tom Cruise, um ícone dos filmes de ação, mais uma vez protagoniza cenas intensas e desafiadoras sem o uso de dublês. Cruise, conhecido por papéis marcantes como Maverick em “Top Gun”, Ethan Hunt em “Missão Impossível”, Cage em “No Limite do Amanhã” e Jack em “Oblivion”, mostra que mesmo aos 60 anos mantém a mesma energia e dedicação. Sua co-estrela, Cobie Smulders, que interpreta a major Susan Turner, precisou se preparar rigorosamente com aulas de artes marciais para acompanhar o ritmo frenético de Cruise nas cenas de luta.

Na trama, a major Turner é removida de seu cargo e presa após investigar o desaparecimento de armas do exército dos Estados Unidos no Afeganistão. Dois militares que a apoiavam na investigação foram assassinados, assim como seu advogado defensor, evidenciando que membros do alto escalão militar querem esconder a verdade. Reacher, percebendo que Turner está em perigo, decide ajudá-la. Após uma fuga espetacular da prisão, ambos se tornam fugitivos da justiça e inimigos do Estado. Durante a fuga, eles também buscam expor o crime dentro das forças armadas.

Em meio a essa perseguição, Reacher descobre que pode ter uma filha, Samantha (Danika Yarosh), uma adolescente habilidosa em espionagem e vivendo em lares adotivos enquanto sua mãe, uma ex-prostituta, está presa. Reacher, Turner e Samantha formam uma aliança para sobreviver ao caçador implacável conhecido como The Hunter, que os persegue deixando um rastro de destruição.

Com um roteiro envolvente, cenas eletrizantes e muita ação, “Jack Reacher: Sem Retorno” demonstra a habilidade de Tom Cruise em escolher personagens que garantem bons filmes de ação. As cenas de perseguição, lutas e estratégias mantêm o espectador entretido por duas horas. Dirigido pelo cineasta premiado Edward Zwick, conhecido por trabalhos como “Shakespeare Apaixonado”, “Traffic” e “O Último Samurai”, o filme entrega um alto nível de qualidade que se espera de Hollywood e da Paramount. Zwick, que já trabalhou com Cruise em “O Último Samurai”, tem em seu currículo sucessos como “Lendas da Paixão”, “Nova York Sitiada”, “Diamante de Sangue”, “Amor e Outras Drogas” e “O Dono do Jogo”.

Com essa combinação de talentos e um enredo dinâmico, “Jack Reacher: Sem Retorno”, na Netflix, prova ser uma escolha acertada para os fãs de ação, misturando adrenalina, suspense e momentos de romance, proporcionando um entretenimento completo para o público.

Filme: Jack Reacher: Sem Retorno

Direção: Edward Zwick

Ano: 2016

Gênero: Ação

Nota: 8/10