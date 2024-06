Assistido por 43 milhões de pessoas nos cinemas, sucesso global com Mark Ruffalo está na Netflix

“Truque de Mestre” inaugura uma trilogia onde a mágica é indispensável. O diretor Louis Leterrier envolve o público em uma trama que questiona a moralidade das ações em nome da justiça social, mesmo que essas ações possam levar a dilemas éticos incontroláveis. Em tempos difíceis, as mudanças são inevitáveis e, nesse contexto, os personagens se mostram dispostos a adotar medidas drásticas.

Os quatro protagonistas, simbolicamente referidos como cavaleiros do apocalipse, lidam com mágica, dinheiro e desejo como faces de um mesmo problema. Eles exploram os sentimentos mais profundos das pessoas, utilizando crimes comuns e habilidades excepcionais para manipular emoções. O roteiro de Boaz Yakin, Ed Solomon e Edward Ricourt leva a audiência ao mundo de um ilusionista que impressiona uma jovem, introduzindo o quarteto central da história.

Jesse Eisenberg encarna o mestre de cerimônias, J. Daniel Atlas, liderando um espetáculo de hipnose que vai além do esperado. Seu personagem, no entanto, carece do carisma e humor de Merritt McKinney, o mentalista interpretado por Woody Harrelson. Dave Franco, com pouco tempo de tela, faz de Jack Wilder o mais ingênuo do grupo, usando suas habilidades apenas para garantir sua sobrevivência.

Isla Fisher dá vida a Henley Reeves, que se destaca como mais que uma simples assistente, desafiando estereótipos femininos e evoluindo dentro do grupo. Suas performances cômicas são um alívio bem-vindo e ajudam a construir um suspense cheio de nuances e personagens exóticos.

O duelo entre Morgan Freeman e Michael Caine, filmado em uma barraca de artigos esotéricos em Las Vegas, é um dos pontos altos do filme. Thaddeus Bradley e Arthur Tressler protagonizam um confronto intrigante que eleva a narrativa, deixando o público indeciso sobre qual dos dois apoiar. Em outro arco, os investigadores Dylan Rhodes e Alma Drey, interpretados por Mark Ruffalo e Mélanie Laurent, personificam a lei e um amor platônico que se desenrola até os momentos finais do filme, quando Rhodes faz uma revelação surpreendente para Drey.

Louis Leterrier, conhecido por transformar Jason Statham em um astro de ação com “Carga Explosiva” (2002), traz sua experiência para criar um filme grandioso e acelerado. “Truque de Mestre”, na Netflix, se destaca pela combinação de um elenco afinado e uma trama dinâmica, onde a loucura anda de mãos dadas com a lógica. O filme termina deixando uma sensação de vazio, uma saudade imediata do espetáculo encerrado.

Filme: Truque de Mestre

Direção: Louis Leterrier

Ano: 2013

Gênero: Thriller

Nota: 9/10