Último dia para assistir na Netflix ao romance baseado no maior sucesso de vendas de Nicholas Sparks

Nicholas Sparks é amplamente reconhecido por seus best-sellers. Entre os 23 livros que produziu, 15 alcançaram o topo de vendas do “New York Times”, e 11 foram levados às telas de cinema. “Querido John”, lançado em 2007 como seu décimo quarto livro, transformou-se em filme em 2010. Com roteiro adaptado por Jamie Linden e direção de Lasse Hallström, o longa-metragem conta com Channing Tatum e Amanda Seyfried nos papéis principais. Eles interpretam John e Savannah, dois jovens que se apaixonam intensamente durante o verão de 2001, vivendo duas semanas inesquecíveis antes de ela voltar para a universidade e ele retornar ao serviço militar.

Mesmo separados pela distância, John e Savanna mantêm contato através de cartas, na esperança de um dia se reunirem. No entanto, o atentado de 11 de setembro muda drasticamente seus planos. John, que deveria completar seu serviço em um ano, se vê comprometido por um período indeterminado, motivado pelo dever patriótico. Savannah, por sua vez, enfrenta o dilema de esperar indefinidamente ou seguir adiante com sua vida.

Um dos amigos mais próximos de John e Savannah é Tim (Henry Thomas), que, após ser abandonado pela esposa, cria sozinho um filho autista. Com a ausência de John, Tim e Savannah se aproximam e eventualmente se casam, aparentemente encerrando o romance de verão. Quando John finalmente retorna, encontra Savannah casada com Tim, um amigo em quem confiava. Mesmo com Tim enfrentando um câncer severo, John não consegue esconder sua dor por ter sido deixado para trás.

O drama desenvolve-se em meio às tentativas contínuas do casal de superar os obstáculos do destino para ficarem juntos. A maior parte do filme mostra John e Savannah separados, mas ainda trocando cartas que dão ritmo à narrativa, ao invés de momentos de proximidade física.

Com uma fotografia que remete a um eterno verão, “Querido John” é um filme melancólico, carregado de lembranças e nostalgia, sugerindo que o passado sempre será melhor que o futuro. Os amores de verão vêm e vão, mas a relação entre Savannah e John deixou marcas profundas, levando-os a gastar anos atrás de um ideal que nunca se concretizou. O destino de John, moldado pela guerra, afeta inevitavelmente a vida de Savannah. Em alguns momentos, o dever dá lugar ao reencontro, permitindo que renovem sua obsessão um pelo outro, mas não o suficiente para encontrarem a felicidade juntos.

A narrativa não esclarece totalmente as missões de John nem seus envolvimentos com outras mulheres, da mesma forma que o futuro de Savannah permanece obscuro. Não sabemos ao certo o que ela faz, como foi convencida a se casar com Tim ou se realizou seus sonhos idealistas. O filme deixa um sentimento de vazio, apresentando cenas óbvias e pouco significativas. Apesar disso, a expectativa doce e dolorosa de que o casal se reúna satisfaz os corações mais românticos.

“Querido John” se enquadra na categoria dos “comfort movies” ou “feel-good movies”, oferecendo ao público exatamente o que se espera de forma simples e direta, sem complexidades. Mesmo com uma trama previsível, o filme serve como uma distração agradável e encantadora.

Filme: Querido John

Direção: Lasse Hallström

Ano: 2010

Gênero: Drama / Romance

Nota: 6 /10