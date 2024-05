Filme de Steven Spielberg indicado ao Oscar, baseado em um dos maiores escândalos políticos do século 20, está na Netflix

A competição entre veículos de comunicação é uma realidade desde o início da imprensa. Há pelo menos quatrocentos anos, o jornalismo se firmou como protagonista na história, moldando narrativas, documentando acontecimentos e denunciando abusos de poder. Esse papel o transformou em um importante ator social, com influência direta na política global. Sem o jornalismo, o mundo estaria desinformado, cego e preso ao passado.

O furo jornalístico é o principal motor dos meios de comunicação. Noticiar eventos é crucial, mas revelá-los em primeira mão é como esculpir a história. No filme “The Post: A Guerra Secreta”, na Netflix, dirigido por Steven Spielberg e disponível na Netflix, vemos a tentativa real do governo norte-americano de silenciar a imprensa após a divulgação de documentos secretos do Pentágono.

A trama começa com o analista militar Daniel Ellsberg entregando ao jornal The New York Times documentos confidenciais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esses documentos revelam detalhes comprometedores sobre a Guerra do Vietnã. Após a publicação das primeiras matérias, a Justiça proíbe a continuação das revelações, alegando conspiração e justificando que a exposição dos fatos ameaçaria a segurança nacional.

Censurado, o The New York Times é impedido de continuar a divulgar a história. No entanto, graças a uma decisão audaciosa do editor executivo do The Washington Post, Ben Bradlee (interpretado por Tom Hanks), e da diretora executiva Kay Graham (vivida por Meryl Streep), o The Washington Post decide continuar a publicação dos documentos, desafiando a ordem judicial e colocando ambos os jornais sob o escrutínio da Suprema Corte.

A fotografia de Janusz Kaminski, colaborador habitual de Spielberg e ganhador de dois Oscars, reflete o estilo dos anos 70, período em que a história se passa. A maior parte do filme utiliza cores neutras, mas há jogos de luzes estratégicos para aumentar a tensão e o suspense em momentos chave. Os enquadramentos são usados para enfatizar a urgência, com closes e molduras que destacam os personagens e suas expressões. Movimentos de câmera dinâmicos, panorâmicas e travellings conferem ritmo às cenas.

O roteiro de Liz Hannah e Josh Singer carrega uma carga dramática intensa, que poderia ser considerada sensacionalista se não fosse pelas atuações extraordinárias e honestas do elenco, que inclui Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood, Jesse Plemons, Matthew Rhys, entre outros.

Realizado em um período recorde de nove meses, incluindo produção, gravação e edição, o filme foi concluído ao longo de 2017. Spielberg tinha pressa em lançá-lo para não perder o timing das discussões sobre fake news. Pontual e coerente, este filme se soma às grandes realizações do cineasta.

Filme: The Post: A Guerra Secreta

Direção: Steven Spielberg

Ano: 2017

Gênero: Biografia/Drama/História

Nota: 9/10