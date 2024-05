O filme que fez a Netflix ser processada, virou fenômeno global e tem mais de 80 milhões de visualizações

A vastidão do espaço não deve ser regida por líderes mesquinhos e incompetentes, cuja visão limitada da vida gera revoltas com consequências imprevisíveis, espalhando-se de galáxia em galáxia até resultar em um grande buraco negro. “Rebel Moon — Parte 1: A Menina do Fogo” explora essa premissa de maneira exaustiva, apostando que o público ainda se interessará por uma história já conhecida no cinema.

O fantástico se tornou uma marca registrada de Zack Snyder, e o diretor usa isso para ampliar a experiência em franquias como “Army of the Dead”, continuando a explorar personagens marginais com charme incomum, inteligência superior, humor afiado e personalidades excêntricas e magnéticas. O roteiro de Snyder, Shay Hatten e Kurt Johnstad leva a um ponto distante do universo, destacando a ganância de soberanos que buscam expandir seus domínios, usando o medo dos oprimidos e o silêncio dos corruptos a seu favor.

Um novo Mundo-Mãe colapsa após o assassinato de seu rei e rainha, e as lutas internas pelo poder minam a disposição do povo para resistir. O senador Balisarius, novo governante, envia seu general mais implacável para caçar os que resistem ao novo regime, os rebeldes do título. Começa um período de incerteza, brutalidade e fome, um processo gradual mas contínuo de subjugação que, por outro lado, fortalece a resistência. Os camponeses de Veldt, uma terra ainda próspera, são liderados por Sindri, interpretado por Corey Stoll, cuja caracterização lembra um ciclope da mitologia grega.

Apesar de toda sua imponência, Sindri é rapidamente derrotado pelo almirante Atticus Noble, interpretado por Ed Skrein, um personagem mais sutil, com as características típicas de seu temperamento militar, mas astuto e apoiado por um exército bem treinado e um arsenal robusto.

Noble logo estende seu controle sobre Veldt. Nos bastidores, Kora, uma agricultora pequena mas determinada, busca guerreiros que acreditam que a única chance de sobrevivência é combater o novo tirano e seus homens, apesar de muitos saberem que não viverão para ver o fim da luta. Sofia Boutella interpreta Kora, uma heroína misteriosa com um passado ligado a um período mais pacífico e de aprendizado, quando ela era guardiã da princesa do agora destruído Mundo-Mãe.

Sempre enfrentando seus próprios demônios, Kora viaja com um grupo de soldados a Sharaan, planeta natal do rei Levítica, tentando convencer o monarca a apoiar sua causa. Fica claro desde o início que Snyder não pretende revelar muito — apesar do filme ter mais de duas horas —, mas ele negligencia o enredo, deixando o público apenas com uma amostra e preparando-o para a segunda parte de sua distopia sobre o neofascismo.

Filme: Rebel Moon — Parte 1: A Menina do Fogo

Direção: Zack Snyder

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Fantasia

Nota: 8/10