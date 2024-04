Do produtor de “Jurassic Park”, thriller de ação com Joseph Gordon-Levitt, na Netflix, vai elevar sua tensão ao limite

Sob a direção habilidosa de David Koepp, em colaboração com John Kamps na concepção do enredo, “Perigo Por Encomenda” emerge como um thriller de ação dinâmico, com Joseph Gordon-Levitt liderando o elenco em uma exploração das tensões enfrentadas pelos entregadores de bicicleta nas movimentadas ruas de Nova York. O filme, envolto em controvérsias legais devido a alegações de plágio por parte do autor Joe Quirk em relação ao seu livro “The Ultimate Rush”, encontrou sua justiça nos tribunais, onde a ausência de similaridades significativas entre as narrativas foi reconhecida pelo juiz.

Apesar das dúvidas iniciais levantadas pela escolha de Koepp, mais conhecido por seus trabalhos em colaboração com Steven Spielberg e por produções de grande escala como “Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros” e filmes da franquia Indiana Jones, o filme conquistou tanto a crítica quanto os produtores, obtendo o certificado de “fresco” pelo tomatômetro do Rotten Tomatoes. Esta incursão aparentemente menos ambiciosa demonstrou a habilidade do diretor em equilibrar entretenimento e qualidade, reafirmando sua versatilidade no mundo cinematográfico.

No centro da trama está Wilee, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, um entregador de bicicleta que navega pelas ruas de Manhattan sem temer os perigos iminentes, desafiando as regras de trânsito e a lógica convencional em sua busca pela liberdade e adrenalina. A profissão de entregador é mais do que um meio de subsistência para Wilee e seus colegas; é uma forma de vida que lhes confere um senso de autonomia e superioridade em relação aos motoristas presos nos engarrafamentos da cidade.

O enredo se desenrola em meio a cenas de ação eletrizantes, onde o protagonista passa mais tempo sobre duas rodas do que sobre seus próprios pés. Uma missão crucial coloca Wilee, juntamente com os talentosos ciclistas Vanessa e Manny, numa corrida contra o tempo para entregar um envelope misterioso a uma destinatária especial. Enquanto isso, o policial corrupto Bobby Monday, interpretado por Michael Shannon, mobiliza recursos para impedir o sucesso da missão, desencadeando um confronto de proporções épicas pelas ruas de Nova York.

“Perigo Por Encomenda”, na Netflix, se destaca por sua premissa ousada e pela habilidade de Koepp em transformar uma narrativa aparentemente absurda em um espetáculo de ação emocionante. Joseph Gordon-Levitt entrega uma performance física impressionante, enfrentando desafios que testam seus limites e cativam o público. O filme, embora possa parecer extravagante à primeira vista, revela-se uma experiência cinematográfica envolvente e repleta de adrenalina, consolidando-se como um dos papéis mais desafiadores e memoráveis de Gordon-Levitt até o momento.

Filme: Perigo Por Encomenda

Direção: David Koepp

Ano: 2012

Gênero: Ação/Policial/Suspense

Nota: 8/10