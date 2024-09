História de amor real de uma das autoras mais reconhecidas no mundo, na Netflix

Ser um espírito livre em uma época marcada por preconceitos ferozes representava um desafio que poucos conseguiam superar. Beatrix Potter (1866-1943), uma figura vibrante da Inglaterra vitoriana, é retratada de maneira profunda em “Miss Potter”, uma obra que revela as complexidades e lutas de uma mulher encantadora em busca de independência. No filme, Potter tenta romper com o controle de pessoas que acreditam saber o que é melhor para ela, enquanto traduz em suas criações as emoções e impressões que o mundo lhe desperta.

Dirigido por Chris Noonan, o filme capta com maestria o lirismo onde outros veem apenas trivialidade. Noonan, conhecido por “Babe — O Porquinho Atrapalhado” (1995), uma fábula sobre autodescoberta, transforma essa narrativa para abordar a jornada de uma mulher sensível, mas firme em suas convicções. Beatrix Potter é uma figura que, em seu tempo, assustava e desafiava os homens, especialmente por sua determinação em seguir sua própria visão.

Apesar de sua força, Potter também vivencia os prazeres e perigos do amor, quase se perdendo nas águas agitadas de uma paixão inesperada. Noonan utiliza animações encantadoras para ilustrar o universo de Potter, como se os personagens que ela criou saltassem das páginas para nos convidar a uma dança interminável. O roteiro de Richard Maltby Jr. ressalta, no entanto, que a vida de Potter esteve longe de ser uma fantasia romântica.

A sociedade conservadora de South Kensington, em Londres, via Potter como uma solteirona excêntrica, uma mulher com cadernos repletos de desenhos de coelhos adoráveis. Essa obsessão, que posteriormente moldaria sua carreira, foi inicialmente subestimada. A atriz Renée Zellweger traz à vida uma Beatrix Potter doce, mas profundamente atormentada, com uma interpretação repleta de nuances, lembrando em alguns momentos sua icônica Roxie Hart de “Chicago” (2002). Zellweger, com sutileza, equilibra a vulnerabilidade de Potter com a força criativa que a definiu, enquanto o filme transita habilmente entre realidade e fantasia.

Beatrix Potter, tal como Roxie, é uma mulher aparentemente presa por suas circunstâncias. Contudo, enquanto Roxie manipula aqueles ao seu redor para seu próprio benefício, Potter parece uma alma perdida, até o momento em que conhece Norman Warne. Interpretado por Ewan McGregor, Warne surge como uma figura central na vida da autora, indo além de seus interesses editoriais e despertando sentimentos românticos no público que acompanha o desenrolar da história. Warne foi crucial para o sucesso literário de Potter, especialmente com a publicação de “A História de Pedro Coelho” (1901), um clássico da literatura infantil. Porém, assim como o amor floresceu, o destino de Potter tomaria um rumo inesperado e doloroso.

Filme: Miss Potter

Direção: Chris Noonan

Ano: 2006

Gêneros: Romance/Drama/Biografia

Nota: 9/10