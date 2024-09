Considerado por Michael Keaton como sua melhor atuação, comédia gótica vencedora do Oscar está apenas no Max

Vencedor do Oscar de Melhor Maquiagem, “Beetlejuice — Os Fantasmas se Divertem” é um clássico de Tim Burton, lançado em 1988, que voltou a chamar a atenção do público após o lançamento da sequência “Os Fantasmas Ainda Se Divertem” nos cinemas este ano.

O filme combina elementos góticos, surrealistas e cômicos, criando uma estética visual única, que se tornou a marca registrada de Tim Burton. Com uma paleta de cores que mescla preto, branco, verde e roxo, “Os Fantasmas se Divertem” apresenta uma identidade visual altamente icônica.

Um fator determinante para essa estética foi o orçamento limitado do filme. Dos 15 milhões de dólares destinados à produção, apenas um milhão foi reservado para os efeitos especiais. Isso levou Tim Burton a adotar uma abordagem propositalmente grotesca e inacabada, remetendo ao estilo dos filmes B.

Um dos elementos que caracterizam o longa é o uso de stop motion, combinado com cenografia artesanal. Esses recursos, aliados a formas surrealistas, exageradas e deformadas, contribuem para a estética lúdica e fantástica da obra.

A trama se passa na cidade fictícia de Winter River, em Connecticut, e acompanha o jovem casal Adam (Alec Baldwin) e Barbara Maitland (Geena Davis), que morrem em um acidente de carro e descobrem, ao retornar para casa, que se tornaram fantasmas. Além de estarem presos na residência, descobrem que ela foi vendida para a excêntrica família Deetz.

Com a chegada de Charles (Jeffrey Jones), Delia (Catherine O’Hara) e sua filha adolescente Lydia (Winona Ryder), Adam e Barbara tentam, sem sucesso, assustá-los para que saiam da casa. No entanto, Charles, ao perceber a existência de fantasmas, vê uma oportunidade de transformar o local em um parque temático de assombração.

Os novos moradores, longe de se assustarem com os eventos sobrenaturais, ficam animados com a ideia. Lydia, em especial, acaba se aproximando de Adam e Barbara, desenvolvendo uma amizade com o casal. Para recuperar seu lar, os Maitland convocam Beetlejuice, um bioexorcista, na esperança de que ele consiga assustar a família Deetz de forma eficaz.

No entanto, Beetlejuice se revela uma figura traiçoeira e mal-intencionada, mergulhando a vida de todos, inclusive a de Adam e Barbara, em um caos ainda maior.

Michael Keaton, que interpreta Beetlejuice, considera este seu filme favorito. Curiosamente, ele foi responsável por desenvolver o visual do personagem, incluindo o icônico cabelo despenteado, que ele imaginou como se tivesse sido causado por um choque elétrico. Uma curiosidade interessante sobre o filme: em 1998, quando a Netflix ainda era uma distribuidora de DVDs, “Os Fantasmas se Divertem” foi o primeiro filme alugado pela plataforma.

Filme: Os Fantasmas se Divertem

Direção: Tim Burton

Ano: 1988

Gênero: Comédia/Fantasia

Nota: 8