Do criador da série mais polêmica da história: Round 6, filme inspirado na filosofia de Roy Bhaskar está na Netflix

Hwang Dong-hyuk, o aclamado cineasta sul-coreano, já havia conquistado reconhecimento mundial antes do sucesso de “Round 6” (2021). A série, que se tornou um fenômeno global, destacou-se por sua abordagem implacável das trevas da condição humana. Com uma trama que explora a luta pela sobrevivência em um jogo mortal, o trabalho de Dong-hyuk revela a crueldade e a desesperança que se ocultam atrás das regras impostas.

Entretanto, foi em 2011 que Hwang Dong-hyuk apresentou uma obra que perturbaria profundamente os espectadores. “Em Silêncio” mergulha em uma história real e devastadora, focando nos abusos sistemáticos ocorridos na Gwangju Inhwa, uma escola para deficientes auditivos. Entre 2000 e 2003, a instituição foi palco de humilhações, espancamentos e abusos sexuais contra alunos surdos, com o caso mais jovem envolvendo uma criança de apenas cinco anos. O Ministério Público sul-coreano documentou pelo menos nove casos de violência perpetrada por funcionários da escola.

No centro da narrativa de “Em Silêncio” está Kang In-ho, um novo professor interpretado por Gong Yoo. A performance de Gong Yoo como o herói ideal — justo, carinhoso e resoluto — rapidamente conquista o público. O personagem, ao tentar se aproximar de seus alunos, percebe que algo está profundamente errado na escola, o que o leva a investigar a situação.

À medida que a história avança, Kang In-ho, com o auxílio de Seo Yoo-jin, uma assistente social interpretada por Jung Yu-mi, se empenha em lutar contra a injustiça. A atuação de Gong Yoo, junto com a de Jung Yu-mi, adiciona a intensidade emocional necessária ao drama, mantendo o equilíbrio entre o impacto e o respeito pelo assunto tratado, evitando o sensacionalismo.

Apesar do esforço de Kang In-ho e Seo Yoo-jin, a realidade jurídica sul-coreana revelou-se um obstáculo. Mesmo em um país considerado avançado, como a Coreia do Sul, o sistema judicial mostrou-se deficiente, com penas leves e a liberação precoce dos responsáveis. Essa situação reflete problemas semelhantes enfrentados por outros países, como o Brasil, onde a justiça frequentemente falha em casos de abuso.

O impacto de “Em Silêncio” provocou uma onda de protestos em 2011, resultando na reabertura das investigações e na interdição permanente da Gwangju Inhwa. Além disso, a promulgação da Lei Dogani, nomeada em homenagem ao filme, estendeu o prazo de prescrição para crimes sexuais contra crianças e aumentou as penas.

Filme: Em Silêncio

Direção: Hwang Dong-hyuk

Ano: 2011

Gêneros: Terror/Drama

Nota: 9/10