A belíssima história de amor com Meryl Streep, na Netflix, que é uma terapia para a mente e para o coração

Muitas pessoas querem ter relacionamentos duradouros, mas poucos querem o compromisso e a dedicação que isso exige. Um longo relacionamento nem sempre é apaixonado. A paixão impulsiona o começo, mas dificilmente se mantém até o fim. É preciso encontrar outros motores que impulsionem a união. O amor é feito de muitas coisas.

Ao atravessarmos os estágios convencionais da vida — estudar, formar, apaixonar-se, casar, ter filhos, criá-los, vê-los sair do ninho e aposentar-se —, o que acontece depois? Quando o roteiro pré-estabelecido chega ao fim e a vida continua, qual o próximo passo? É nesse ponto que “Um Divã para Dois” se torna relevante.

Escrito por Vanessa Taylor e dirigido por David Frankel, o filme conta a história do casal Kay (Meryl Streep) e Arnold (Tommy Lee Jones), que compartilham décadas de casamento sem paixão. O cotidiano desgastou a relação, e a chama do desejo se apagou. Kay assume o papel da esposa submissa, enquanto Arnold representa o marido rígido, mas ambos se sentem insatisfeitos com seus papéis.

É Kay quem toma a iniciativa de buscar uma mudança. Ao encontrar um terapeuta de casais renomado, que promete reavivar relacionamentos, ela não hesita em investir financeiramente em um pacote de sessões caríssimo, mesmo que isso signifique viajar 2.500 quilômetros até o Maine.

Arnold, por sua vez, reluta em aceitar a ideia da esposa. Acompanhando-a ao Maine com pouca disposição, ele enfrenta o desafio de se abrir para um terapeuta que considera um “charlatão”, interpretado por Steve Carrell.

As primeiras sessões são difíceis, com Arnold resistindo aos métodos do terapeuta. Embora os desafios propostos sejam simples, como dormir abraçado por uma noite ou trocar carícias, a dificuldade do casal em lidar com essas questões revela como os casamentos e a intimidade se transformam ao longo do tempo. Mesmo após décadas juntos, eles têm dificuldade em demonstrar afeto e proximidade.

Diante da necessidade urgente de mudança, o casamento de Kay e Arnold só pode seguir dois caminhos: acabar de vez ou ser renovado. Com tantas cenas emocionantes de Kay arrumando suas malas e demonstrando desespero, somos levados a duvidar do final feliz.

As performances excepcionais de Tommy Lee Jones e Meryl Streep, ambos vencedores do Oscar, são o ponto alto do filme, transmitindo emoções genuínas em cada cena. Steve Carrell também se destaca como o terapeuta capaz de absorver a seriedade e a melancolia dos relacionamentos desgastados que ajuda a reconstruir.

Filme: Um Divã para Dois

Direção: David Frankel

Ano: 2012

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10