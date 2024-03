Comédia romântica engraçadinha e fofinha da Netflix que vai melhorar seu humor instantaneamente

Dirigido por Bartosz Prokopowicz, “Sem Pressão” pode até ser uma comédia romântica na qual você não vai se lembrar daqui a um ano, mas certamente ela te fará feliz ao longo de sua uma hora e cinquenta minutos de duração. A história é simples e cheia de clichês. Gira em torno de Oliwia (Anna Szymanczyk), uma cozinheira famosa que retorna à sua terra natal, uma cidadezinha charmosa do interior da Polônia, depois de receber a fatídica notícia da morte de sua avó, Halina (Anna Seniuk).

No caminho para a fazenda da família, ela encontra o conquistador Kuba (Mateusz Janicki), com quem ela se desentende no caminho. A relação começa conturbada e aos poucos vai tomando contornos de romance. Mas, retomando o momento em que Oliwia chega à antiga propriedade da família e encontra sua avó deitada no caixão, ela se prostra diante do corpo da matriarca e chora a perda. Até que Halina se levanta satisfeita por seu plano de pregar uma peça na neta ter dado certo. Oliwia pode até arrancar furiosa para fora da casa de sua avó pela piada de mau gosto, mas a matriarca justifica: “De que outra forma eu poderia vê-la novamente?”. A neta deixou a casa há muito tempo atrás.

Quando somos jovens, temos o sonho de explorar novos horizontes, nos desvincular de nossas raízes e nos descobrir em outros territórios. Afinal, quem somos longe do porto seguro? Da cultura familiar? Do território que nos limita? É por isso que muitos de nós, quando completamos a maioridade, nos distanciamos, nos afastamos e nos tornamos forasteiros em nossas próprias terras. É preciso nos desconhecer para nos reconhecer.

Oliwia transformou sua vida. Deixou de ser uma garota do interior para buscar seus sonhos, tornar-se uma chef de cozinha reconhecida, moradora de cidade grande. Na velha propriedade rural de sua família, ela se vê diante de desafios diferentes daqueles que costumava enfrentar em sua vida independente. Agora, nesta comunidade completamente interligada, uns precisam dos outros. E é por isso que sua avó fingiu a própria morte para tê-la de volta em casa.

Oliwia precisa enfrentar um dilema quando vê a comunidade em apuros. Retornar para sua vida na cidade e fingir que não há um problema a ser enfrentado ou ficar, retomar às raízes e ajudar as pessoas e sua avó.

Naquela vilinha idílica e com paisagens pitorescas, Oliwia percebe o valor das coisas simples e genuínas. Ela se dá conta de que as relações verdadeiras são aquelas baseadas em comunidade e bem-estar. A vida na fazenda a faz refletir sobre a verdadeira felicidade e a importância de estar próximo de quem se ama e de ajudar os amigos.

“Sem Pressão”, na Netflix, não traz nada de novo. Em alguns momentos, a atuação de Szymanczyk até parece um pouco forçada, mas a química com Janicki dá certo e o enredo tem um certo carisma e brilho. Nesta história cheia de personagens bobinhos e com uma trama simples e previsível, é exatamente nestas características que reside seu verdadeiro charme: em tornar a vida muito mais simples que a realidade.

Filme: Sem Pressão

Direção: Bartosz Prokopowicz

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10