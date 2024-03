Poético e devastador, o filme mais brutal e comovente dos últimos 2 anos está na Netflix

O confronto armado é uma constante geração de incoerências. A guerra revela o extremo do que o ser humano é capaz quando se trata de infligir dor e sofrimento, principalmente contra aqueles que nada têm a ver com as disputas em questão. A verdadeira face da guerra é a busca implacável pelo triunfo, onde a compaixão e a justiça perdem seu significado habitual.

Este texto poderia muito bem discorrer sobre os ataques recentes em território ucraniano, comandados pelo líder russo Vladímir Putin. No entanto, o foco aqui é relembrar um período sombrio de 1939 a 1945, conhecido como Segunda Guerra Mundial. Esse capítulo da história humana nos mostra um ciclo de brutalidade e crueldade que, de tempos em tempos, parece estar pronto para ressurgir. É crucial não deixar que os horrores do passado se tornem meros devaneios, esquecidos ou banalizados. A sétima arte tem um papel vital em trazer essas memórias ao presente, evocando reflexão e aprendizado.

Um evento trágico, a destruição da Escola Francesa em Copenhague em 21 de março de 1945, simboliza o limiar entre humanidade e selvageria. Tais acontecimentos, infelizmente, são comuns em conflitos onde nações se enfrentam. A missão inicial dos aliados era destruir o quartel-general da Gestapo na Dinamarca, mas um erro de cálculo resultou na morte de 86 crianças, entre outras vítimas, em um ato de violência que chocou o mundo pela sua brutalidade e pela perda de vidas inocentes.

Esse trágico episódio é central no filme “O Bombardeio” (2021), dirigido por Ole Bornedal. Com uma abordagem íntima, Bornedal narra não apenas a guerra, mas também as complexidades das relações humanas em meio ao caos, como o romance entre um soldado nazista e uma noviça. A Dinamarca, ocupada pela Alemanha, viveu um período de colaboração forçada com os invasores, culminando com a dissolução dessa parceria forçada por Hitler em 1943. O filme destaca os dilemas morais enfrentados pelos personagens, como Frederik, que, apesar de servir ao regime nazista, se vê confrontado pela sua própria consciência e pelo amor inesperado por Teresa, uma jovem noviça dividida entre sua fé e seus sentimentos.

O filme também presta homenagem à resiliência do espírito humano, especialmente das crianças, que, mesmo em meio à destruição e ao medo, encontram momentos de alegria e amizade. “O Bombardeio” não apenas narra eventos históricos, mas também provoca uma reflexão profunda sobre a natureza da guerra e seu impacto devastador na humanidade.

Até o final da Segunda Guerra Mundial, a Operação Cartago e outros conflitos semelhantes deixaram um rastro de destruição e morte. O trabalho de Bornedal em trazer à tona esses eventos pouco conhecidos da história dinamarquesa reforça a importância de recordar o passado, não apenas para honrar aqueles que sofreram, mas também para aprender com esses erros e lutar pela preservação da paz.

Filme: O Bombardeio

Direção: Ole Bornedal

Ano: 2021

Gênero: Guerra/Drama

Avaliação: 9/10