O filme na Netflix fará você se contorcer no sofá e querer dormir de olhos abertos

Cidadezinhas que escondem segredos perversos, materializados por figuras excêntricas que não se adequam ao cotidiano um tanto rígido da comunidade onde nasceram, foram se tornando um subgênero poderoso do terror. Talvez o caso que pode ilustrar o argumento com mais precisão seja a franquia sobre aparições sobrenaturais na pequena Amityville, um povoado em Babylon, no condado de Suffolk, NY, sequência que caiu nas graças do público ao longo de cerca de quatro décadas, entre 1979 e 2017, variações sobre um mesmo tema que nunca deixaram que o tédio se instalasse.

Dirigido por David Gordon Green, “Halloween Kills — O Terror Continua” serve-se dessa ideia central para reciclar a história de um assassino em série que se consolida como a maldição de um lugarejo simples, de gente preconceituosa, tacanha, o que não demora a colocar abaixo as certezas monolíticas da audiência quanto à própria pureza de sentimentos. O roteiro de John Carpenter, Debra Hill e Scott Teems oxigena elementos de “Halloween — A Noite do Terror” (1978), de Carpenter, sob uma perspectiva menos intimista e mais assumidamente tétrica, o que resulta em cenas de violência onipresente, mas calculada, o que aumenta a responsabilidade dos atores.

Haddonfield, Illinois, 1978. Um garoto é visto sendo hostilizado por uma dupla de irmãs, e nessa mesma noite, um maníaco está à solta, trucidando os incautos que encontra pelo caminho. Isso explica por que boa parte da ação transcorre no hospital, remontando a “Halloween” (2018), em que Green já havia falado da confraternização dos sobreviventes do ataque; Tommy Doyle incorpora as esperanças frustradas de Haddonfield ao ver que, passados quarenta anos, eles são expostos ao mesmo perigo, e Tommy, agora um cinquentão estranhíssimo, partilha com Lindsey Wallace suas incontornáveis paranoias.

Anthony Michael Hall e Kyle Richards, presente no elenco “A Noite do Terror”, compõem um núcleo sólido com Jamie Lee Curtis, na pele da misteriosa Laurie Strode, a babá de Tommy quando do derramamento de sangue que conspurcou para sempre a imagem de serenidade um tanto bestial de Haddonfield, conceito de que o diretor lança mão reiteradas vezes a fim de frisar a aura sombria da cidade, muito mais que uma impressão quase palpável.

O atentado ao xerife Hawkins, de Will Patton, num bairro afastado, confirma o que Green passou todo o primeiro ato a insinuar, e no momento em que ele é internado no mesmo quarto em que está Laurie,Michael Myers, o matador do primeiro filme, volta do inferno para recomeçar sua saga diabólica, fazendo outras vítimas e ainda mais sádico. Esse é o bom e velho jeito que os longas de terror encontram para professar sua descrença na humanidade, que, de fato, nunca sai do lugar em seu gosto por sangue.

Filme: Halloween Kills — O Terror Continua

Direção: David Gordon Green

Ano: 2021

Gêneros: Terror

Nota: 8/10