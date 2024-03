Com George Clooney e Julia Roberts, thriller na Netflix vai te fazer prender a respiração

É possível que você ainda não saiba que Jodie Foster, ganhadora de duas estatuetas do Oscar de melhor atriz, também é diretora de cinema com quatro longas-metragens no currículo, sendo o mais recente deles “Jogo do Dinheiro”. Ela também dirigiu em 2017, um episódio da aclamada série “Black Mirror”. O thriller financeiro “Jogo do Dinheiro” traz no elenco George Clooney, Julia Roberts, Jack, O’Connel, Dominic West, Caitriona Balfe, Giancarlo Esposito, dentre outros talentos.

O filme se desenrola durante um programa de televisão financeiro, em que Clooney interpreta Lee Gates, o apresentador, que é colocado, durante a transmissão ao vivo, sob a mira de uma arma, quando um investidor invade o estúdio depois de perder tudo que ele tinha em uma operação financeira. Enquanto o sequestro é televisionado para milhões de pessoas, Lee e sua produtora, Patty (Roberts), tentam negociar com o sequestrador e mantê-lo sob controle, até que a polícia possa rendê-lo.

O clima de tensão e ansiedade crescem conforme as negociações com Kyle, o sequestrador, se tornam mais longas e difíceis do que eles imaginavam. Enquanto tudo acontece, o público também começa a se mobilizar e a torcer contra Lee e a favor de Kyle, conforme reconhecem como o mercado de ações e investimentos pode ser oportunista e exploratório, favorecendo apenas quem tem mais dinheiro, poder e informações privilegiadas.

O roteiro de Jamie Linden, Alan Di Fiore e Jim Koufe explora as questões éticas do mercado financeiro enquanto desenrola sua intricada narrativa policial recheada de tensão e angústia. O fato de tudo se desdobrar, durante grande parte do filme, dentro de um estúdio de televisão, também dá uma sensação de claustrofobia e prisão. Por outro lado, na sala de produção, o enredo desenvolve uma trama emocionante de bastidores da televisão ao vivo, com aquele nervosismo constante e energia contagiante. Matthew Libatique, que foi diretor de fotografia no recém-lançado “Maestro”, e foi indicado ao Oscar por este filme, também disputou à estatueta da Academia na mesma categoria em duas outras ocasiões: por “Cisne Negro”, de 2011, e “Nasce Uma Estrela”, de 2019. Neste filme ele consegue traduzir de maneira emocionante o tom de urgência da trama.

Clooney, encarnado em Lee, é um apresentador carismático e sedutor, mas com um ar de canalha, que pode até saber que as ações e fundos que divulga podem ser antiéticos. Quando uma suposta falha no algoritmo desaparece com milhões de dólares de muita gente, alguns efeitos colaterais podem surgir. Lee só não imagina que ele possa estar com o alvo nas costas.

O filme, que está na Netflix, escancara os riscos do mercado financeiro para quem é sardinha e como estes investidores pequenos sempre correm o risco de morrer devorados pelos tubarões. Embora seja frenético do início ao fim, o filme de Foster encontra intervalos de drama e é conduzido graciosamente graças à química irresistível de George Clooney e Julia Roberts.

Filme: Jogo do Dinheiro

Direção: Jodie Foster

Ano: 2016

Gênero: Ação/Policial/Drama

Nota: 8/10