Últimos dias para assistir à sequência do filme de terror mais famoso da história do cinema na Netflix

A saga “Pânico” não é apenas uma trama slasher, mas um fenômeno cinematográfico que, após o clássico inicial, desencadeou uma série de sequências que conquistaram fãs ao longo do tempo. Com seis filmes no total, a mais recente lançada em março de 2023, a franquia evoluiu ao longo dos anos, enfrentando desafios notáveis, como a ausência da renomada atriz Neve Campbell na última produção. O filme original, concebido por Kevin Williamson e sob a direção de Wes Craven, estabeleceu as bases para os quatro primeiros longas-metragens lançados entre 1996 e 2011, com o quarto para o quinto filme apresentando um hiato de 12 anos.

Intitulado simplesmente “Pânico”, o quinto filme não é um mero reboot, mas sim uma continuação, avançando 25 anos após os eventos do primeiro. A trama segue Tara, interpretada por Jenna Ortega, uma adolescente cuja noite em casa se transforma em horror após um telefonema sinistro do Ghostface, que retorna para aterrorizar aqueles ligados às vítimas anteriores. Tara sobrevive, mas a narrativa se desdobra para explorar sua jornada, envolvendo sua irmã Sam, interpretada por Melissa Barrera, e seu namorado Richie, interpretado por Jack Quaid. Em uma reviravolta impactante, Sam revela que seu pai biológico é Billy, um dos assassinos originais, desencadeando uma busca por justiça contra o renascido Ghostface.

O quinto filme da franquia adiciona camadas intrigantes ao enredo ao brincar com metalinguagem, incorporando uma série de filmes ficcionais que exploram os assassinatos de “Pânico”. Os mascarados antagonistas são fãs dedicados do gênero slasher e das mortes macabras que ocorrem em sua própria cidade. Com uma trama que se desdobra tanto dentro quanto fora da ficção, o filme naturalmente gera expectativas, considerando o sucesso duradouro de “Pânico” e sua base sólida de fãs.

Desde a partida de Wes Craven, os cineastas do Radio Silence — Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Justin Martinez e Chad Villella — assumiram as rédeas da franquia. Juntamente com o roteirista original Kevin Williamson, o quarteto revive a essência da saga. O elenco, composto por rostos jovens e familiares, recebeu apenas fragmentos do roteiro, mantendo o suspense até as filmagens. O Radio Silence, conhecido por projetos como “V/H/S”, “Southbound” e “Casamento Sangrento,” destaca que Craven e Williamson foram suas inspirações fundamentais, tornando o comando da franquia uma realização de sonho.

No entanto, assumir uma franquia tão icônica implica pressões inegáveis. Além das expectativas dos produtores, há a ansiedade do público, que aguardou ansiosamente por essa sequência. O quarteto do Radio Silence não só aceitou o desafio com paixão, mas também entregou uma contribuição que não desapontou. Embora inevitável comparar o filme de 2022 ao de 1996, a primeira entrada era uma novidade revigorante, inaugurando uma era de filmes slasher. Agora, o público está mais familiarizado com a fórmula, conhecendo os rituais que a narrativa precisa cumprir.

O “Pânico” de 2022 pode exibir diálogos bobos e piadas previsíveis, traços inerentes ao gênero slasher. Apesar disso, ainda proporciona entretenimento, acompanhado pela nostalgia que evoca dos filmes anteriores. A franquia pode não surpreender mais, mas continua a oferecer sua marca única de diversão e suspense, mantendo-se fiel às suas raízes enquanto tenta inovar em um terreno conhecido.

A franquia “Pânico” transcende seu status inicial como filme slasher e se estabeleceu como um fenômeno cultural. O enredo se desdobra com uma atmosfera metalinguística, mergulhando na cultura de filmes que orbita os assassinatos da franquia “Pânico”. Os novos mascarados são, eles próprios, devotos fãs do gênero slasher e dos eventos sangrentos que ocorrem em sua cidade natal. A produção não escapa das altas expectativas, uma vez que, para além da trama, “Pânico” tem uma legião de seguidores na vida real.

Em meio a essa nova entrega, há uma dualidade palpável entre a paixão da equipe criativa e a pressão resultante da espera ansiosa do público. O quarteto da Radio Silence abraça o desafio, lançando sua contribuição com otimismo, mantendo viva a chama da saga “Pânico”. Nessa era de revivals e continuações, o filme navega entre o previsível e o exagerado, características inerentes ao gênero slasher. Apesar de seus tropeços, não deixa de ser uma jornada divertida, alimentando tanto os apreciadores de nostalgia quanto aqueles que buscam uma experiência mais contemporânea.

Filme: Pânico

Direção: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

Ano: 2022

Gênero: Terror / Mistério/ Suspense

Nota: 7/10