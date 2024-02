O filme pelo qual ninguém espera muito, mas que é surpreendentemente bom, acaba de chegar à Netflix

Acaba de estrear na Netflix “Um Pequeno Favor”, filme de Paul Feig inspirado no romance homônimo de Darcey Bell. Embora se trate de um thriller neo-noir, Feig não aborda a história de forma sombria. Pelo contrário, ele escolhe uma fotografia clara, uma trilha sonora charmosa e alegre, repleta de canções francesas, e dá um aspecto feminino e bem-humorado à estética. Sem medo de arriscar, ele equilibra o tom novelesco com suspense e oferece uma trama divertida e intrigante.

O enredo gira em torno de duas mulheres. Embora unidas pela maternidade, elas são o completo oposto uma da outra. Stephanie Smothers (Anna Kendrick) é uma blogueira e mãe solo. Uma mulher doce, com uma feminilidade frágil, mãe dedicada e mãos artesãs, sempre criativa e pronta para ajudar nas atividades escolares. O tempo dedicado ao filho é tanto que ela mal tempo para si própria.

Quando ela conhece Emily Nelson (Blake Lively), mãe do amigo de escola do seu filho, a vida de Stephanie fica menos solitária. No entanto, Emily é completamente diferente dela. A verdade é que a nova amiga é diferente de qualquer pessoa que ela tenha conhecido. Com uma carreira em relações públicas, Emily vive em uma casa luxuosa, se veste como uma celebridade e bebe martinis à tarde. Emily é uma femme fatale intimidadora e que, ao contrário de Stephanie, não gosta de ter sua vida exposta on-line. A amizade improvável faz com que Stephanie se sinta especial.

Até que um dia, Emily pede à amiga que a faça um pequeno favor: pegue seu filho na escola. O problema é que Emily desaparece, chocando a vizinhança, mobilizando a polícia e atraindo a atenção da mídia. Segundo o marido, Sean (Henry Golding), ela já havia sumido outras vezes, mas nunca por um período tão longo. A situação começa a tomar proporções grandes demais, levando todos a questionarem se o caso se trata de uma simples viagem ou de um crime. Stephanie passa a ter visibilidade na internet por conta do desaparecimento da amiga. Ela passa a dar atualizações sobre o caso, aumentando exponencialmente as visualizações de seu conteúdo on-line. Prestativa, ela se oferece para ajudar marido de Emily a cuidar do filho do casal.

Stephanie também decide empreender suas próprias investigações sobre Emily para descobrir o paradeiro da amiga desaparecida. O longa-metragem segue um estilo de thriller cômico em que mulheres estão no centro da trama, como “A Bela Vingança” e “Eu me Importo”. No trabalho, Feig dá a oportunidade para Kendrick e Lively de terem liberdade para construírem a estética de suas personagens. Enquanto o visual de Stephanie é inspirado em perfis de mães influencers pela internet, os figurinos de Emily são baseados no guarda-roupa do próprio Paul Feig, que adora ternos implementados por acessórios, como flores, lenços, bengalas e chapéus.

Com tramas e reviravoltas repletas de suspense, romance, traição e disputas de poder, “Um Pequeno Favor” não é exatamente um filme extraordinário, mas é, sem dúvidas, um filme divertido e criativo, que nunca se deixa levar à sério demais.

Filme: Um Pequeno Favor

Direção: Paul Feig

Ano: 2018

Gênero: Suspense/Comédia

Nota: 8/10