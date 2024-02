Baseado em romance literário inspirador, filme na Netflix é descanso para seu coração e carinho na sua alma

Em “Felicidade para Iniciantes”, na Netflix, filme dirigido e coescrito por Vicky Wight, em colaboração com Katherine Center, nos deparamos com uma comédia romântica cativante que merece a atenção do espectador. A narrativa aborda temas como reinícios na vida, a busca pela felicidade, autoconhecimento e reencontros amorosos. A personagem Helen (Kemper), uma professora tradicional que seguia as regras, enfrenta o término de seu casamento e decide embarcar em uma jornada para reconectar-se consigo mesma, redescobrindo sua identidade e felicidade.

Helen se inscreve no programa “Experiência de Vida”, uma caminhada pela Trilha dos Apalaches que proporciona aprendizado sobre sobrevivência e a natureza. Nesse grupo peculiar liderado pelo guia Beckett (Ben Cook), um ambientalista convicto, Helen conhece Windy (Shayvawn Webster), Kaylee (Gus Birney), Sue (Julia Shiplett) e Mason (Esteban Benito). Vale mencionar Jake (Luke Grimes), o amigo do irmão mais novo de Helen, que se junta à aventura.

Jake, um ex-profissional da saúde com motivos misteriosos para abandonar a carreira, é inicialmente visto por Helen como imaturo e sem rumo. Entretanto, ele atrai a atenção de Windy, formando uma conexão ao longo da trilha e despertando o ciúme de Helen. Apesar de um início complicado para Helen, que machuca o joelho, ela gradualmente conquista a confiança do grupo, revelando suas habilidades.

À medida que o grupo enfrenta situações perigosas e divertidas, a relação entre Helen e Jake se intensifica, surgindo um clima romântico. O filme revela as verdadeiras motivações de Jake para participar da aventura, proporcionando reviravoltas emocionantes.

A trama prossegue com situações cada vez mais engraçadas e tocantes, enquanto Helen e Jake enfrentam juntos os desafios da trilha dos Apalaches. Conforme o grupo se depara com obstáculos inesperados, a dinâmica entre os personagens se aprofunda, revelando mais sobre suas personalidades e amadurecimento.

Enquanto Helen demonstra suas habilidades e força interior, Jake revela gradualmente seus motivos para abandonar a medicina, construindo uma ponte emocional entre eles. A relação entre os dois se desenvolve de maneira orgânica, proporcionando momentos de risos e emoções genuínas.

A comédia presente no filme, muitas vezes derivada das peculiaridades do grupo, cria um ambiente descontraído e envolvente. A jornada pela trilha não apenas transforma a vida de Helen, mas também destaca a importância da superação pessoal e da conexão humana.

Kemper e Grimes continuam a brilhar em suas performances, mantendo a química irresistível que cativa o público. A evolução de seus personagens é crível e impactante, proporcionando um desfecho satisfatório para a narrativa.

Ao final da jornada pela trilha dos Apalaches, o espectador é deixado com um sentimento de satisfação e inspiração. “Felicidade para Iniciantes” não é apenas uma comédia romântica, mas uma reflexão sobre a importância de seguir o próprio caminho, enfrentar desafios e encontrar a felicidade nos recomeços.

Filme: Felicidade para Principiantes

Direção: Vicky Wight

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 9/10